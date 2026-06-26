Concedieri istorice la Volkswagen: 100.000 de angajați ar putea fi dați afară. Patru fabrici riscă să fie închise

Concedieri istorice la Volkswagen: 100.000 de angajați ar putea fi dați afară. Foto: Getty Images

Volkswagen ar pregăti ceea ce ar putea deveni cea mai radicală restructurare din istoria sa. Până la 100.000 de locuri de muncă ar putea fi eliminate la nivel mondial, iar patru fabrici din Germania ar putea fi închise, scrie Euronews.

Volkswagen se pregătește pentru schimbări majore. Potrivit Manager Magazin, care citează surse din interiorul companiei, directorul general Oliver Blume intenționează să elimine până la 100.000 dintre cele aproximativ 657.000 de locuri de muncă ale grupului, la nivel global.

Ar fi dublu față de ținta anterioară privind concedierile. În urmă cu doar câteva luni, VW a anunțat planuri de reducere a aproximativ 50.000 de posturi până în 2030, o măsură considerată deja, la momentul respectiv, una istorică.

Blume le-ar fi prezentat deja planul de restructurare membrilor boardului. Potrivit unei a doua surse din interior, documentul-cheie nu conține intenționat o cifră exactă, pentru a lăsa loc de manevră în privința modului în care va fi aplicată restructurarea.

Volkswagen a refuzat să comenteze informațiile. „Faptele relevante ale acestei chestiuni vor fi discutate și aprobate de organismele competente. Nu vom anticipa acest proces”, a transmis un purtător de cuvânt, într-un răspuns scris trimis Euronews.

Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Consiliul de administrație a afirmat în repetate rânduri că actualul nostru model de afaceri nu mai funcționează pentru toate mărcile: să dezvoltăm mașini în Germania, să le producem în Europa și să le exportăm în întreaga lume”. Acesta a mai spus că atât industria auto, cât și Grupul Volkswagen trec printr-o transformare profundă.

Patru fabrici riscă să fie închise

Pe lângă tăierile de locuri de muncă, raportul Manager Magazin arată că patru unități de producție ar putea fi închise pe termen mediu. Ar fi vizate fabricile VW din Hanovra, Zwickau și Emden, precum și uzina Audi din Neckarsulm, în landul Baden-Württemberg. Potrivit planurilor, producția în aceste locuri ar urma să fie oprită pe măsură ce modelele fabricate acolo ajung la finalul ciclului lor de viață.

Deocamdată nu este clar cum ar putea fi pusă în aplicare o reducere atât de mare de personal, având în vedere legislația muncii și contractele colective. Volkswagen are în prezent un acord privind siguranța locurilor de muncă valabil până la sfârșitul anului 2030, iar Audi are un acord similar până la sfârșitul lui 2033.

Dincolo de concedieri, grupul pregătește și o restructurare profundă a propriei organizări, potrivit raportului. Atât marca principală Volkswagen, cât și divizia de componente ar urma să fie separate de grup și transformate în companii independente. Această mișcare ar putea permite Volkswagen să listeze mai ușor, în viitor, anumite divizii pe piețele de capital.

O criză acumulată în mai mulți ani

Planurile actuale nu au apărut din senin, ci reprezintă punctul provizoriu de vârf al unei crize structurale profunde. În primul trimestru din 2026, profitul net al grupului a scăzut cu 28%, la 1,56 miliarde de euro, în timp ce veniturile au coborât cu 2%, la 75,7 miliarde de euro.

La acel moment, directorul financiar Arno Antlitz a lansat un avertisment neobișnuit de direct: „Economiile de costuri planificate până acum nu sunt suficiente. Dacă nu reușim să facem acest lucru, ne punem viitorul în pericol”.

Presiunea este amplificată și de taxele vamale impuse de Statele Unite, care, potrivit lui Antlitz, îi aduc grupului costuri suplimentare de aproximativ 4 miliarde de euro pe an. În același timp, VW a raportat o scădere de 20% a vânzărilor în primul trimestru pe cea mai importantă piață individuală a sa, China, unde producători locali precum BYD intensifică concurența atât pe piața internă, cât și, tot mai mult, în Europa.