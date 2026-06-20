Descoperire arheologică rară pe șantierul unei autostrăzi: Un oraș roman vechi de aproape 2.000 de ani a ieșit la lumină în Ungaria

Anul trecut, aceeași echipă a descoperit părți ale unei așezări din epoca romană și ale unei așezări din epoca Arpad. Foto: Szent István Király Múzeum

Rămășițele unei așezări romane vechi de aproape 2.000 de ani au fost scoase la iveală în apropierea orașului Bicske, în timpul săpăturilor pentru extinderea autostrăzii M1 din Ungaria. Arheologii au descoperit noi vestigii ale sitului antic, inclusiv un cuptor de var roman extrem de rar, dar și mai multe gropi de depozitare medievale, într-o descoperire considerată una dintre cele mai importante din ultimii ani, potrivit greekreporter.com.

Anul trecut, aceeași echipă de arheologi a descoperit părți ale unei așezări din epoca romană și ale unei așezări din epoca Arpad în apropierea orașului Bicske. De asemenea, au descoperit trei morminte romane la fața locului. Săpăturile din această primăvară au adăugat descoperiri noi și semnificative la această listă.

› Vezi galeria foto ‹

Descoperirile arată că oamenii au folosit terenul din apropierea orașului Bicske timp de multe secole. Cercetătorii au descoperit noi secțiuni ale așezărilor din epoca romană timpurie și din epoca Arpad târzie. De asemenea, au găsit gropi de depozitare și alte gropi datând din perioada medievală târzie și otomană.

Cuptor de var roman rar descoperit în săpăturile din Ungaria

Cea mai notabilă descoperire a fost cuptorul de var roman. Constructorii l-au modelat în panta naturală a unui deal. Cuptorul circular măsoară aproximativ 230 de centimetri în diametru și atinge o adâncime de 3 metri. Muncitorii l-au construit din cărămizi de lut și au întărit pereții cu tencuială de lut.

Cuptorul are o deschidere orientată spre vest, unde muncitorii odinioară aprindeau focuri. O margine se întinde în jurul bazei peretelui interior. Muncitorii au așezat blocuri de calcar pe această margine înainte de a le arde în var.

Cuptorul a supraviețuit în stare bună. Un strat subțire de var încă acoperă podeaua și pereții laterali. Cercetătorii au găsit fragmente de țigle romane în straturile inferioare de umplutură. Aceste fragmente ajută la datarea structurii. De asemenea, au găsit o bucată dintr-un castron gri cu profil în formă de S.

Experții spun că descoperirea are o valoare științifică puternică. Un cuptor de var în această stare nu a mai apărut în Ungaria de la începutul anilor 1900.

Arheologul Bálint Kuzsinszky a descoperit ultimul exemplu comparabil în timpul săpăturilor sale de la Aquincum, un oraș roman antic din apropierea Budapestei moderne.