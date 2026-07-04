Destinația de vacanță din Europa unde bărbații și femeile fac plajă despărțiți de un zid înalt de trei metri

1 minut de citit Publicat la 12:00 04 Iul 2026 Modificat la 12:00 04 Iul 2026

Localnicii spun că aceasta este o tradiție pe care nu vor să o piardă. Foto: Profimedia Images

În orașul Trieste, din nord-estul Italiei, se află una dintre cele mai neobișnuite plaje din Europa. La Bagno Marino La Lanterna, cunoscută de localnici drept „El Pedocin”, un zid alb, înalt de aproximativ trei metri, împarte plaja în două și continuă în apele Mării Adriatice, potrivit thingstodointrieste.com.

De o parte a zidului au acces bărbații, iar de cealaltă femeile și copiii. Deși această separare poate părea neobișnuită în prezent, localnicii spun că este o tradiție pe care nu vor să o piardă.

Plaja a fost construită la începutul secolului XX, pe vremea când Trieste făcea parte din Imperiul Austro-Ungar și era principalul său port la Marea Adriatică. La acea vreme, separarea femeilor și bărbaților era o practică obișnuită.

Spre deosebire de alte orașe europene, unde astfel de reguli au dispărut de mult, zidul de la Trieste a rămas în picioare.

Localnicii au votat pentru păstrarea lui

De-a lungul timpului, autoritățile locale au organizat consultări privind viitorul zidului, însă majoritatea locuitorilor, în special femeile, s-au pronunțat pentru păstrarea acestuia.

Multe dintre ele spun că spațiul oferă intimitate și libertate, fără privirile bărbaților. Aici fac plajă, se schimbă în aer liber, discută ore întregi cu prietenele și petrec timpul alături de copii.

Atmosfera diferă vizibil de cea de pe partea rezervată bărbaților.

În zona destinată femeilor este agitație: copiii aleargă printre cabine, bunicile joacă diferite jocuri, iar femeile petrec ore întregi împreună discutând.

Dincolo de zid, atmosfera este mult mai liniștită. Mulți bărbați citesc ziarul, înoată sau privesc spre port, fără muzică și fără gălăgie.

O plajă simplă, dar foarte iubită

„El Pedocin” nu impresionează prin lux. Nu are nisip fin, ci pietriș și platforme de beton, cabine de schimb modeste și dușuri cu apă rece. Tocmai această simplitate îi atrage însă pe locuitorii orașului.

Intrarea costă aproximativ un euro, fiind puternic subvenționată de municipalitate, iar multe familii închiriază cabine pentru întregul sezon estival.

În timpul verii, plaja se umple încă de la primele ore ale dimineții. Cei mai matinali sunt pensionarii, care își ocupă locurile preferate, iar la prânz apar adolescenții și studenții, când plaja devine mult mai aglomerată.

Pentru localnici, „El Pedocin” este mai mult decât un loc pentru înot, aceștia explicând că oamenii vin mai ales pentru socializare, iar marea trece adesea pe planul al doilea.