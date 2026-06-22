Două companii aeriene oferă noi asigurări de călătorie pentru turiștii care merg în Dubai și Abu Dhabi

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului răstoarnă aura crucială de securitate din Dubai. FOTO: Hepta

Emirates și Etihad Airways au anunțat noi asigurări de călătorie pentru pasagerii care consideră în continuare Orientul Mijlociu o zonă riscantă. Atacul SUA-Israel asupra Iranului a dus la o scădere puternică a numărului de călătorii în Orientul Mijlociu. Primele estimări arată că sectorul turismului pierde aproximativ 515 milioane de euro pe zi, scrie Euronews.

Deși armistițiul din aprilie a adus înapoi o parte dintre turiști, iar posibilul Memorandum de Înțelegere dintre Iran și SUA ar putea avea un efect pozitiv, rămâne o problemă importantă pentru călători, și anume asigurarea.

Ministerele de Externe emit avertismente de călătorie în funcție de riscuri precum tulburări civile, război sau terorism. Dacă o persoană călătorește într-o țară împotriva acestor recomandări, asigurarea de călătorie ar putea să nu mai fie valabilă.

În momentul redactării articolului, Marea Britanie a redus nivelul avertismentelor pentru mai multe destinații din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului. Totuși, țări precum Franța și Germania recomandă în continuare evitarea călătoriilor care nu sunt esențiale.

Două companii aeriene din Golf încearcă să rezolve această problemă oferind propriile asigurări de călătorie.

Cum funcționează

Etihad Airways, compania aeriană din Abu Dhabi, oferă gratuit asigurare medicală de călătorie. Asigurarea este disponibilă din iulie până în decembrie 2026. Ea este valabilă până la 15 zile în Emiratele Arabe Unite pentru toți vizitatorii internaționali care sosesc cu zboruri operate de Etihad. Este inclusă și pentru pasagerii care folosesc programul de escală al companiei.

Emirates, compania aeriană din Dubai, oferă o asigurare completă de călătorie, contra cost, pentru zborurile rezervate pe emirates.com. Prin această asigurare, pasagerii pot fi reprogramați gratuit pe zborul altei companii dacă zborul lor este anulat din cauza conflictului. De asemenea, pot primi o prelungire a călătoriei cu până la 30 de zile dacă nu pot părăsi țara. Cheltuielile medicale legate de conflict sunt acoperite până la 25.000 de dolari, adică aproximativ 21.800 de euro.

Asigurarea Emirates include și beneficii obișnuite, precum acoperire pentru anularea călătoriei și despăgubiri dacă bagajele întârzie sau sunt pierdute.