După Labubu, o nouă jucărie de pluș face acum senzație pe TikTok. Jellycat se vinde cu 1.400 de euro

Renumitul brand, fondat la Londra de Thomas Gatacre în 1999, vinde acum jucării, jucării de pluș și accesorii în peste 80 de țări. Sursa foto: captura instagram/jellycat

Popularitatea jucăriilor de pluș Jellycat pe rețelele sociale, în special pe TikTok, în rândul acelei generații de tineri adulți, cunoscuți sub numele de Kidults şi care sunt nostalgici și încă atașați de copilărie, i-a adus companiei proprietare, Jelly Holdings, un succes financiar considerabil în 2024.

Profiturile sunt mai mari decât duble, cu o cerere tot mai mare în Europa, China și Statele Unite, iar cifra de afaceri a firmei a ajuns la 333 de milioane de lire sterline (echivalentul a 386 de milioane de euro), adică o creștere de 66% față de cifra din 2023 de 200 de milioane de lire sterline (aproximativ 230 de milioane de euro). Profituri și dividende Conform datelor raportate de Financial Times, profiturile s-au dublat, ajungând la 139 de milioane de lire sterline (161,24 milioane de euro), relatează Corriere della Sera.

Producătorul britanic de jucării de pluș Jellycat intenționează să plătească dividende către acționari în valoare de 110 milioane de lire sterline, aproximativ 126,2 milioane de euro. Aceasta reprezintă o creștere de 75% față de cele 63 de milioane de lire sterline din anul precedent.

Renumitul brand, fondat la Londra de Thomas Gatacre în 1999, vinde acum jucării, jucării de pluș și accesorii în peste 80 de țări, atât online, cât și în cele 8.000 de magazine independente, precum și în multe alte magazine universale de lux, cum ar fi Selfridges din Londra și Galeries Lafayette din Paris.

Unul dintre cele mai populare articole este Ursul Smudge, care este și cel mai ieftin al mărcii şi care se vinde la 18 lire sterline (aproximativ 20 de euro), dar preţul unora dintre jucăriile de pluș virale poate ajunge şi până la 1.200 de lire sterline (aproape 1.400 de euro) fiecare.

În unele magazine, experiența de cumpărături este, de asemenea, unică pentru clienți. Aceştia pot alege jucăria de pluș preferată din meniu, cu tematică de restaurant. De exemplu, la Paris, jucăriile pot fi găsite sub formă de patiserie, la New York, sub formă de vafe și clătite, sau la Londra, cu formă de fish and chips. Personalul pregătește pachetul ca și cum ar fi gătit pe loc, împreună cu jucăriile de pluș, înainte de a le înmâna proprietarilor.

În plus, secțiunea de comerț electronic „Jelly Journal” publică sfaturi, povești, aventuri și filmări din culise cu jucăriile de pluș prezentate.