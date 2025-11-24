După moartea soțului milionar, o femeie a fost șocată să afle că acesta mai avea o soție. Ce se întâmplă acum cu moștenirea lăsată

O femeie a dat-o în judecată pe soția secretă a soțului ei decedat, susținând că aceasta a furat averea de peste 2 milioane de euro a bărbatului cu care amândouă erau căsătorite, pentru a o împiedica să intre în posesia moștenirii.

Milionarul britanic James Dinsdale, contabil și investitor imobiliar, a murit de cancer, la vârsta de 55 de ani, în octombrie 2020, lăsând în urmă o avere care se află acum în centrul unei dispute acerbe în instanță între Margaret Dinsdale și stomatoloaga Victoria Fowell, ambele căsătorite cu el în urma unor ceremonii care au avut loc la Las Vegas, la cinci ani distanță.

Partenera lui cea mai recentă, Margaret Dinsdale, 41 de ani, care este cosmeticiană, a fost șocată să descopere după moartea lui James că acesta încă era căsătorit legal cu dr. Fowell când s-a însurat cu ea în 2017, ceea ce face ca mariajul lor să fie „nul” și îi anulează orice drept la moștenire.

Ea a aflat că James avea o soție secretă abia când a început să se ocupe de bunurile lui, presupunând că îi va moșteni averea în calitate de cea mai apropiată rudă, potrivit The Independent.

Cu cinci ani înainte, în 2012, James se căsătorise cu stomatoloaga dr. Fowell, 53 de ani, tot în Las Vegas, dar nu a mai ajuns niciodată să divorțeze, ceea ce o face pe aceasta moștenitoarea de drept a averii de 1,8 milioane de lire sterline, conform legii succesiunii care se aplică în lipsa unui testament.

Drepturile lui Margaret ca „soție” au fost recunoscute oficial de un judecător în iulie, iar acum ea formulează o cerere pentru o parte din averea bărbatului, în temeiul Legii privind Moștenirile.

Dar săptămâna trecută ea s-a întors la Înalta Curte din Londra, susținând că dr. Fowell a „jefuit” averea de 1,8 milioane de lire a lui James pentru a o împiedica să obțină o parte din bani și a cerut „înghețarea” tuturor bunurilor deținute de dr. Fowell.

Avocatul ei, Gideon Roseman, i-a spus judecătorului Mann că dr. Fowell a „furat” averea, tratând-o „ca și cum ar avea drept exclusiv asupra ei”, acuzații ferm respinse de stomatoloagă.

Instanța a aflat că James Dinsdale avusese o afacere prosperă în domeniul dezvoltării imobiliare, cu sediul în centrul Londrei. El s-a căsătorit cu dr. Fowell, o stomatoloagă din St Albans specializată în „refaceri estetice ale zâmbetului”, în 2012. Relația lor nu a mers, dar cei doi nu au divorțat niciodată, însă el s-a căsătorit ulterior cu Margaret, în 2017.

Margaret și James s-au cunoscut în 2008 și au devenit prieteni, înainte de a începe o „relație romantică” în 2014 și de a se muta împreună în anul următor.

Nunta lui Margaret a avut loc la Chapel of the Flowers pe Las Vegas Boulevard, în timp ce dr. Fowell se căsătorise cu James cu cinci ani mai devreme la nici 500 de metri distanță, la Little White Wedding Chapel.

Totuși, Margaret nu avea nicio bănuială că James încă era căsătorit când s-au cununat în 2017, aflând abia după moartea lui acest lucru.

Pentru că nu avea testament, banii lui James ar urma să fie împărțiți între dr. Fowell și fiul său, William Dinsdale, 28 de ani, conform regulilor succesiunii.

Margaret spune că s-a căsătorit cu James „cu bună credință”, considerând că mariajul lui cu dr. Fowell se încheiase cu mult timp înainte de nunta lor.

Ea a ajuns să aibă grijă de el „24 de ore pe zi” în ultimele lui luni de luptă cu cancerul. Ca să aibă grijă de el, femeia spune că a renunțat la jobul ei.

Avocatul lui Margaret a spus în instanță că aceasta a ajuns să trăiască din ajutor social și, în același timp, crește un copil mic. În acest timp, dr. Fowell are o clinică stomatologică profitabilă și deține o proprietate.

Acum, când Margaret urmărește să revendice o parte din averea de 1,8 milioane de lire a lui James în baza Legii Moștenirilor din 1975, era esențial ca dr. Fowell să fie împiedicată să risipească banii din averea moștenită, pentru a se asigura că va rămâne ceva și pentru Margaret, a spus avocatul.

Solicitând judecătorului Mann emiterea ordinului de înghețare a bunurilor, el a explicat: „În absența acestui ordin, reclamanta va rămâne doar cu o hotărâre pe hârtie. Dr. Fowell va fi furat efectiv averea și, fără îndoială, va fi ascuns sau risipit atât moștenirea, cât și averea personală”.

După ce ar fi intrat în posesia averii fostului soț, dr. Fowell ar fi cheltuit cea mai mare parte din ea, rămânând doar cu aproximativ 17.000 de lire.

„Dr. Fowell, în calitate de reprezentant personal al averii lui Dinsdale, a furat averea și a încălcat fiecare ordin al instanței”, a spus avocatul lui Margaret.

Avocații lui Fowell au cerut instanței să nu emită ordinul de înghețare, subliniind că aceasta are un copil mic în grijă, dar și responsabilitatea de a-și îngriji părinții în vârstă, negând orice tentativă de a ascunde activele averii lui James.

După o jumătate de zi de audieri, judecătorul Mann a refuzat să emită un ordin complet de înghețare, spunând că un asemenea act ar putea avea un impact grav și disproporționat asupra afacerii stomatologice a dr. Fowell. Dar a impus o ordonanță mai limitată, înghețând activele averii sau acțiunile și principalele active personale ale ei.

De asemenea, dr. Fowell a fost obligată să facă un raport contabil în care să spună ce s-a întâmplat cu averea fostului soț.