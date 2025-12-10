Gastronomia italiană devine prima din lume înscrisă în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO. Meloni: „Onorează identitatea noastră”

Gastronomia italiană a fost înscrisă miercuri în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO, o premieră mondială pentru această țară, care se așteaptă ca reușita să sporească și mai mult atractivitatea peninsulei pentru turiști, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Candidatura italiană, depusă în 2023, a figurat printre cele 68 de dosare examinate de marți până joi de către un comitet al organizației ONU reunit la New Delhi, care a recunoscut, de asemenea, festivalul indian al luminilor, Diwali.

Această recunoaștere „onorează cine suntem și identitatea noastră”, a declarat premierul Giorgia Meloni. Guvernul său de extremă dreapta promovează produsele „Made in Italy” în cadrul programului său naționalist.

„Pentru că pentru noi, italienii, gastronomia nu înseamnă numai mâncare sau o colecție de rețete. Înseamnă mult mai mult: înseamnă cultură, tradiție, muncă, bogăție”, a subliniat oficialul într-un comunicat.

Italia este renumită la nivel mondial pentru gastronomia sa, în special pentru pizza, înghețata și pastele sale, dar și pentru marea varietate de specialități regionale preparate din ingrediente simple, locale.

„Este o moștenire născută din viziunea femeilor în bucătărie”

Prepararea pizzei în Napoli figurează deja pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO, la fel ca și cafeaua espresso, însă această înscriere are o arie de aplicare mai largă, cuprinzând gastronomia în ansamblul ei.

Ea diferă, de asemenea, de cea a Franței, rivala sa culinară, care a obținut recunoașterea UNESCO în 2010 pentru „le repas gastronomique a la française”, masa gastronomică franceză, compusă din patru feluri de mâncare.

Pentru Leonora Saltalippi, coproprietară a unei mici trattoria, „Da Gildo”, din pitorescul cartier Trastevere din Roma, gastronomia italiană este rezultatul a secole de tradiție. „Este o moștenire născută din viziunea femeilor în bucătărie”, a declarat marți pentru AFP Saltalippi, în vârstă de 43 de ani. „Ele gătesc de secole și au reușit să găsească, în roadele simple ale pământului și în sărăcia trecutului, o aromă care prinde rădăcini în ulei și se regăsește în tot ceea ce ating”, a explicat ea.

Stropind cu ulei de măsline o farfurie de fettuccine cu anghinare, ea a remarcat că în toată Italia fiecare familie are propria rețetă, „fără nicio înregistrare scrisă”.

„Ceea ce face toată diferența sunt grija și dragostea cu care sunt făcute lucrurile în general, și nu doar în bucătărie”, a declarat la rândul său Tiziana Acanfora, o clientă în vârstă de 51 de ani.