„Gaura șobolanului din Chicago”, devenită virală pe internet, nu ar fi fost făcută, totuși, de un șobolan

2 minute de citit Publicat la 10:00 19 Oct 2025 Modificat la 10:00 19 Oct 2025

Există o probabilitate de 98,7% ca urma să fi fost lăsată de o veveriță gri sau de o veveriță vulpe. Foto: Profimedia Images

A devenit o adevărată atracție turistică și a stârnit pelerinaje urbane cu ofrande și monede, dar noua „minune” din Chicago nu e ceea ce pare. Așa-numita „gaură a șobolanului din Chicago”, care a devenit virală pe rețelele sociale la începutul anului trecut, nu ar fi fost făcută de un șobolan, ci de o veveriță, potrivit unui nou studiu științific.

Ce au descoperit cercetătorii

O echipă de oameni de știință din SUA și Canada a analizat amănunțit faimoasa adâncitură în trotuar — o urmă perfectă în formă de rozător, despre care se credea că e o amprentă a morții unui șobolan prins în betonul ud.

Dar concluzia lor, publicată în revista Biology Letters, este surprinzătoare: există o probabilitate de 98,7% ca urma să fi fost lăsată de o veveriță gri sau de o veveriță vulpe (Sciurus carolinensis sau Sciurus niger).

„Ca toată lumea, prima dată m-am uitat și am zis: «Da, clar, e un șobolan». Dar știința nu se bazează pe presupuneri”, a declarat Michael Granatosky, cercetător la University of Tennessee, pentru Live Science.

Cum au ajuns la această concluzie

Cercetătorii au folosit sute de fotografii postate de fanii „gaurii” pe rețelele sociale — unele cu monede sau alte obiecte lângă amprentă — pentru a obține măsurători precise.

Au comparat aceste date cu specimene din colecțiile Muzeului American de Istorie Naturală, iar rezultatul a fost clar: proporțiile și forma picioarelor, ghearelor și cozii se potriveau mai bine cu cele ale unei veverițe decât cu ale unui șobolan.

În plus, o urmă de șobolan ar fi trebuit să lase urme de pași în jurul amprentei — lucru care lipsea complet.

O legendă urbană devenită fenomen viral

„Gaura Șobolanului” exista de zeci de ani într-un trotuar din cartierul Roscoe Village din Chicago, dar a devenit virală abia în 2024, după ce artistul și comediantul Winslow Dumaine a postat o fotografie pe platforma X (fosta Twitter).

În scurt timp, locul a devenit obiect de cult online, cu oameni care aduceau monede, flori și chiar lumânări, ca la un altar urban.

„Veverițele sunt mai simpatice la TV decât șobolanii”, a glumit Dumaine, „dar faptul că i s-a spus ‘gaura șobolanului’ a fost cheia succesului ei viral.”

Sfârșitul unei legende de beton

În aprilie 2024, autoritățile din Chicago au decis să îndepărteze bucata de trotuar care conținea urma, din cauza aglomerației și a blocajelor pe care le provoca mulțimea de vizitatori.

Chiar și așa, „Gaura Șobolanului” rămâne un exemplu fascinant despre cum o coincidență banală poate deveni un fenomen cultural global — și cum, uneori, știința vine ulterior să aducă... o doză de realitate.