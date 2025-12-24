Un nou caz „Pelicot” în Marea Britanie. Un fost politician este acuzat că și-a violat soția împreună cu 5 bărbați, timp de 13 ani

Philip ​Young și presupușii săi complici ar fi folosit narcotice pentru a o abuza sexual pe femeie. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Fostul politician conservator Philip Young a apărut marţi, 23 decembrie în boxa acuzaților în fața unui judecător de la Curtea de Magistrați din Swindon, Anglia. El a fost pus sub acuzatre oficial de violarea repetată a fostei sale soții timp de 13 ani, cu complicitatea, în diverse calități, a cinci inculpați.

Philip Young, în vârstă de 49 de ani, fost consilier conservator pentru Covingham și Nythe, între 2007 și 2010, fusese reclamat de fosta sa soție și ulterior a fost arestat de poliție, relatează La Stampa.

Judecătorul a decis ca acesta să rămână în arest deocamdată, stabilind prima audiere a procesului, în care Young va fi chemat să răspundă acuzațiilor foarte grave, pentru 23 ianuarie.

Totodată acuzații de complicitate au fost formulate oficial împotriva celorlalți cinci bărbați care, potrivit acuzării, au fost implicați în calvarul abuzului suferit de femeie : Norman Macksoni, 47 de ani, Dean Hamilton, 31 de ani, Conner Sanderson Doyle, 61 de ani, Richard Wilkins și Mohammed Hassan, 37 de ani.

​Young și presupușii săi complici ar fi folosit narcotice pentru a o abuza sexual pe femeie. Totuși, aceasta nu este singura infracțiune de care sunt acuzaţi suspecţii. Fiecare bărbat din cercul lui Young ar fi jucat un rol important într-o rețea criminală mult mai largă. Pe lângă viol și drogarea victimei, bărbatul în vârstă de 56 de ani este acuzat de o listă lungă de infracțiuni, de la deținerea de imagini extreme cu violență comisă atât asupra oamenilor, cât și asupra animalelor, voyeurism și pornografie infantilă, inclusiv deținerea a cel puțin 139 de imagini extrem de grave, potrivit The Sun.

Joanne Young, în vârstă de 48 de ani, a renunțat la dreptul de a rămâne anonimă. Cu toate acestea, aceasta nu şi-a spus deocamdată povestea public.