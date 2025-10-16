Gest de iubire și disperare surprins în mijlocul inundațiilor, devenit viral: Un cuplu în vârstă se îmbrățișează în mijlocul viiturii

Doi soți se țin strâns unul de celălalt într-o îmbrățișare disperată, în mijlocul inundațiilor, în Poza Rica, Mexic. Sursa foto: Facebook

Numărul morților în urma inundațiilor severe din zonele centrale și estice ale Mexicului a crescut abrupt la cel puțin 64, iar alte 65 de persoane sunt încă date dispărute, au anunțat autoritățile luni, 13 octombrie. În mijlocul distrugerilor, un videoclip viral din regiunea afectată a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume. Imaginile arată un cuplu de seniori care se țin strâns unul de celălalt într-o îmbrățișare disperată, în timp ce apele se ridică în jurul lor.

RT i-a identificat pe cei doi ca fiind Don Esteban și Doña Isabel, care au fost surprinși oferindu-și sprijin reciproc, blocați în inundațiile mortale din Mexic. Potrivit publicației, ei au fost ulterior salvați, iar gestul întreg poate fi considerat o scenă perfectă despre cum arată iubirea în mijlocul tragediei.

Imagini sfâșietoare arătau cum cei doi se îmbrățișau strâns pentru a nu fi luați de ape în timp ce nivelul apei creștea. La un moment dat, bărbatul putea fi văzut stând pe unitatea de aer condiționat de pe acoperiș, în timp ce soția lui stătea lângă el, apa murdară învârtindu‑se în jurul genunchilor lor. În fundal, alții așteptau ajutor de pe acoperișurile clădirilor mai înalte.

Vecinii au ajutat cuplul să urce pe acoperișul bungalow‑ului lor din Poza Rica, la nord‑est de Ciudad de México, după ce nivelul apei a crescut brusc. Au rămas blocați acolo ore întregi înainte de a fi salvați.

Autoritățile au confirmat că salvatorii au reușit să ajungă la cuplu și să îi ghideze pe bătrâni prin apă până la talie spre zone sigure. Amândoi au fost duși într-un adăpost temporar în Poza Rica, Hidalgo, unde primesc sprijin medical și emoțional.

Oficialii au spus că ploile torențiale au fost cauzate de convergența a două furtuni tropicale care se manifestau în largul coastei vestice a Mexicului, lovind la finalul unui sezon umed neobișnuit de intens, care a făcut ca râurile să rămână depășite și versanții instabili.

Președintele Claudia Sheinbaum a anunțat că mii de militari, împreună cu bărci, avioane și elicoptere, au fost mobilizați pentru a sprijini operațiunile de salvare aflate în desfășurare. Ea a afirmat că armata contribuie la livrarea ajutoarelor în zonele afectate, cu peste 10.000 de persoane mobilizate alături de echipamentele și vehiculele de intervenție. De asemenea, au fost deschise adăposturi temporare pentru cei evacuați de inundații.