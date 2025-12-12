Giorgia Meloni scoate la licitație cadouri în valoare de 800.000 de euro primite de la lideri străini. Ce a primit de la Marcel Ciolacu

Primul-ministru al Italiei Giorgia Meloni va licita o parte din cadourile primite în timpul călătoriilor sale oficiale în străinătate. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Primul-ministru italian Giorgia Meloni va scoate la licitație o parte din cadourile primite în timpul călătoriilor sale oficiale în străinătate. Au fost selectate obiecte evaluate la peste 300 de euro fiecare, deoarece, prin lege, premierul italian nu le poate păstra.

Estimarea totală a obiectelor scoase la licitaţie este de aproximativ 800.000 de euro. Lista cadourilor care vor fi vândute de către casa de licitații de la Roma, Bertolami Fine Art, nu a fost încă publicată. Dar valoarea obiectelor apare în lista furnizată în urma unei interpelări parlamentare adresate de deputatul Italia Viva, Francesco Bonifazi. Este vorba despre peste 270 de obiecte păstrate în prezent într-o cameră din Palazzo Chigi, relatează La Repubblica.

Primul cadou a fost primit de Meloni de la președintele indian Narendra Modi la summitul G20 de la Bali, din noiembrie 2022, este vorba despre portul tradițional al femeilor din Kerala. Unele dintre bunuri au atras atenţia prin unicitatea lor, ca de exemplu statueta lui Javier Milei cu un fierăstrău cu lanț în mână, un cadou din partea președintelui argentinian aflat în vizită la Roma, un sac de orez din Pakistan sau mici cămile libiene.

Ce cadou a primit Meloni de la fostul premier Marcel Ciolacu

Totodată există și o statuie din cârpă, un cadou din partea membrului Partidului Democrat Michele Emiliano. La licitaţie vor fi scoase, de asemenea, aproximativ cincisprezece covoare primite în timpul călătoriilor în Libia și în alte țări arabe. Pe de altă parte merită luate în considerare două brățări metalice, patru tablouri, un colier, un inel și o pereche de cercei.

În listă se află şi o pereche de pantofi albaștri din piton de la un designer saudit, vaze, bijuterii și cutii de bijuterii. De asemenea, mai figurează eșarfa donată orașului Abu Dhabi de premierul albanez Edi Rama cu ocazia celei de-a 48-a aniversări a prim-ministrului, un set de ceai din porțelan dăruit de premierul ungar Viktor Orban și un bol din ceramică dăruit de fostul președinte american Joe Biden.

Fostul prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, care a participat la un summit interguvernamental, i-a dăruit premierului italian un costum tradițional compus, printre altele, dintr-o cămașă de in împodobită cu cruci roșii, menite să protejeze purtătorul.