Imagini apocaliptice cu incendiile de vegetaţie din Europa. Zeci de turişti, evacuaţi de pe plaje cu bărci şi elicoptere în Italia

Au fost scene apocaliptice în Europa din cauza incendiilor de vegetaţie. În Italia, unde flăcările au fost scăpate de sub control, zeci de turişti au fost evacuaţi de pe plaje cu bărci şi elicoptere. În Bulgaria este alertă, după ce au fost înregistrate peste 200 de incendii. Iar în Grecia şi Albania, pompierii se luptă cu focul care transformă în cenuşă tot ce îi iese în cale, potrivit Antena 3 CNN. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă, valabil luni şi marţi pentru sudul Italiei, Grecia şi Cipru.

În timp ce mai multe state în Europa sunt greu încercate de incendiile de vegetaţie din cauza valului de caniculă care s-a abătut asupra continentului, în Turcia, peste o mie de pompieri au fost mobilizaţi să lupte cu flăcările violente – ţara care se întinde pe două continente a înregistrat cea mai mare temperatură din istoria măsurătorilor: peste 50 de grade Celsius.

Cinci incendii devastatoare din zona Attica, insulele Evia şi Creta au obligat ieri Grecia să ceară ajutorul UE, în condiţiile în care astăzi sunt anunţate temperaturi care pot ajunge până la 44 de grade Celsius acolo. Flăcările sunt alimentate de căldura extremă, dar şi de vântul puternic, astfel încât, s-au înregistrat daune materiale majore şi şase pompieri au fost răniţi în operaţiunile de salvare. Şi în Albania, autorităţile se luptă de trei zile cu incendii masive, care ieri seară au avansat şi ameninţă acum zonele de locuinţe şi hoteluri. Incendii se înregistrează şi în aproape o sută de zone din Bulgaria, unde au ars case şi au fost evacuaţi localnicii. Iar incendiul izbucnit la poalele Muntelui Pirin, aflat în sud-vestul Bulgariei s-a extins pe mii de hectare de pădure.

În Turcia, autorităţile au evacuat peste 3.600 de persoane din două provincii. Iar în sud-vestul ţării, vineri s-a înregistrat o temperatură de 50, 5 grade Celsius, un record absolut pentru întreaga ţară.

Nu în ultimul rând, şi în Italia s-au înregistrat primele incendii – în Sardinia, 200 de persoane au fost evacuate cu ajutorul bărcilor şi al elicopterelor din cauza unui incendiu uriaş de vegetaţie, care a distrus zeci de mașini.

Wildfire hits Sardinia, Italy!! 102 people including kids, fled by sea. Those burnt cars looks like the Hawaii incident, with similar charred frames and debris from the 2023 Maui fire! ?? pic.twitter.com/PKt1CFwoqz