Imagini virale cu o balerină care dansează în Antarctica au declanșat un scandal pe internet. Care este motivul

Balerina Victoria Dauberville a povestit cum a dansat pe santina unei nave, în Antarctica. Sursă foto: Instagram / Victoria Dauberville

Balerina Victoria Dauberville a fost filmată în timp ce dansa cu grație pe santina unui vas de croazieră, la câțiva centimetri de apele înghețate ale Antarcticii, iar imaginile viralizate au declanșat controverse și suspiciuni că au fost generate cu Inteligența Artificială, notează CNN.

Clipul a fost realizat de Mathieu Forget, partenerul balerinei, iar vasul care a "găzduit" reprezentația se numește Ponant.

Imaginile au fost distribuite pe Instagram și au atras mii de aprecieri și comentarii.

Textul asociat clipului este următorul:

"Acesta nu este (o creație) a Inteligenței Artificiale sau o filmare pe ecran verde (tehnică cinematografică de trucaj, n.r.), ci este balerina @victoriadauberville care dansează pe santina unei nave de croazieră în Antarctica. Ea și partenerul ei, fotograful și dansatorul @forgetmat, au împărtășit detaliile din culisele acestui videoclip extraordinar".

Cu mișcări elegante ale brațelor și aparent fără efort, balerina a dansat în ciuda frigului extrem, părând să nu fie deranjată de temperaturile scăzute.

Răspunzând îndoielilor justificate cu privire la actul artistic desfășurat în condiții extreme, Victoria și Mathieu au afirmat că videoclipul este în întregime real.

"Am vrut să punem în evidență diferența dintre vasul masiv și balerina fragilă, în costumație albă, precum albul ghețurilor din Antarctica (...) La început, am fost un pic speriată, cu toată acea gheață în jur, atât de aproape. Am avut nevoie să mă acomodez", a spus Dauberville într-o declarație consemnată de CNN.

Mathieu Forget, partenerul Victoriei Dauberville: Vom continua să facem asta

"El (partenerul său, mi-a spus): 'E minunat, trebuie să începi.' M-am deplasat pe balerini, mi-am fixat un punct în spate, ca limită de mișcare pe care să nu o depășesc", a continuat ea.

"Victoria încearcă mereu să ducă baletul în locuri neașteptate. Vom continua să facem asta, să răspândim magia poeziei și dansului", a spus, la rândul său, Mathieu Forget.

Balerina a recunoscut că, de îndată ce filmarea a fost finalizată, și-a pus rapid haine călduroase și a fost ajutată să urce înapoi pe navă.

Potrivit celor doi, ideea filmării pe santina vasului i-a aparținut căpitanului navei Ponant.

CNN a difuzat imagini în care se vede cum Dauberville este transportată cu o șalupă "pe scena" performanței sale aproape incredibile.

Victoria Dauberville nu este la prima evoluție în condiții extreme, însă momentul din Antarctica pare să fie cel mai spectaculos de până în prezent.

Anterior, ea a executat un număr de balet pe o moară, dar și-a etalat măiestria și în fața Turnului Eiffel din Paris, notează presa internațională.