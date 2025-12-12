Imagini virale din satelit cu o „ceață de radiații” întinsă pe 640 de kilometri. Norul a persistat mai multe săptămâni

Un nor de ceață, cu o lungime de peste 640 de kilometri, a reapărut deasupra Californiei timp de săptămâni. FOTO NASA

Un nor de ceață, cu o lungime de peste 640 de kilometri, a reapărut deasupra Californiei timp de săptămâni, au arătat imaginile din satelit, scrie Newsweek. Norul alb, la joasă întălțime și persistent, este o formă de „ceață de radiație”, în sensul radiației termice, întâlnită frecvent în Statele Unite toamna și iarna.

De la sfârșitul lunii noiembrie până la începutul lui decembrie, așa-numita „tule fog” s-a format de-a lungul Văii Centrale a Californiei. Ceața „tule” este cauzată de vafale slabe și de solul umed în lunile reci ale anului, potrivit NASA, care a observat fenomenul cu ajutorul satelitului său de observare a Pământului „Terra”.

Norul alb, jos și persistent, este o formă de „ceață de radiație”, în sensul radiației termice, nu al celei nucleare, acesta fiind un tip de ceață întâlnit frecvent în Statele Unite toamna și iarna. Ceața de radiație se formează și se accentuează în nopțile senine și calme, mai ales în zonele cu vânt foarte slab sau inexistent și în apropierea apelor, atunci când solul își pierde căldura prin radiație și răcește aerul de deasupra până sub temperatura punctului de rouă. În lumina zilei, în schimb, ceața este „arsă” de evaporare. Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, ceața „tule” din Valea Centrală poate fi deosebit de densă din octombrie și până în februarie.

O animație realizată din mai multe imagini surprinse între 24 noiembrie și 9 decembrie arată norul alb și gros umplând valea dintre Redding și Bakersfield pe o distanță de aproximativ 703 kilometri. Pe alocuri, ceața s-a extins spre Golful San Francisco, revărsându-se prin strâmtoarea Carquinez.

Imaginile au fost surprinse folosind instrumentele de observație ale satelitului Terra, inclusiv Radiometrul de imagistică cu rezoluție moderată (MODIS), utilizat pentru măsurători în spectrul vizibil și infraroșu.

Ceața densă a fost favorizată de cantitatea mare de apă din sol, după o toamnă neobișnuit de ploioasă. Spre sfârșitul lui noiembrie s-a instalat un sistem stabil de înaltă presiune, pe care NASA îl descrie ca acționând „ca un capac” deasupra ceții, menținând-o în vale și împiedicând-o să fie dispersată, în lipsa unor furtuni importante care să întrerupă stratul de nori.

Un raport semnat de Daniel Swain, climatolog la California Institute for Water Resources, arată că precipitațiile din toamnă au fost printre cele mai abundente din istorie. Totuși, el a notat pe blogul său Weather West că masa de aer a fost, per ansamblu, mai caldă, ceea ce ar fi putut face ca ceața să persiste la o altitudine mai mare în anumite zone.

San Francisco Chronicle a relatat că în Death Valley, considerat cel mai arid loc din America de Nord, a fost cel mai ploios noiembrie din istoria regiunii.