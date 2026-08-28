Imagini virale. "Eu sunt comandantul, eu decid". Un avion era prea greu, așa că o parte din bagaje au fost descărcate

Imagini virale. "Eu sunt comandantul, eu decid". Un avion era prea greu, așa că o parte din bagaje au fost descărcate. FOTO: X

Un zbor de la Skiathos, Grecia, spre Napoli a plecat fără o parte dintre bagajele pasagerilor, după ce comandantul a decis că avionul trebuie să fie mai ușor pentru a putea decola în siguranță. Decizia a provocat proteste în cabină, dar explicațiile comandantului s-au încheiat cu aplauze din partea pasagerilor, scrie La Repubblica.

Incidentul a avut loc înaintea decolării cursei Skiathos-Napoli. Comandantul a ieșit din cabină și le-a explicat pasagerilor că problema era legată de condițiile de operare ale aeroportului. Vântul și lungimea redusă a pistei nu permiteau decolarea cu greutatea planificată.

În avion erau 186 de persoane.

Pentru a reduce greutatea, comandantul a decis să lase la sol o parte dintre bagaje. Bagajele urmau să fie transportate ulterior la Napoli cu un alt zbor și apoi trimise pasagerilor.

"Avem probleme din cauza vântului și a pistei mici, scurte, de la Skiathos. Nu putem lua cu noi toate persoanele și toate bagajele", le-a explicat comandantul pasagerilor.

Anunțul a provocat însă nemulțumiri. Unii pasageri au protestat și au acuzat compania de o gestionare defectuoasă a situației.

"Eu sunt comandantul avionului, eu decid. Eu trebuie să asigur siguranța tuturor. Dacă greutatea nu este în limite, lăsăm bagajele la sol. Punct", a spus el.

El comandante soy yo": un vuelo de Skiathos a Nápoles deja los equipajes en tierra por exceso de peso



Ante los fuertez vientos y el escaso tamaño de la pista, el comandante deció dejar parte del equipaje para velar por la seguridad de los pasajeros pic.twitter.com/abUmQuKTr8 — Cadena SER (@La_SER) August 26, 2026

În cele din urmă, comandantul a fost aplaudat după explicațiile oferite. Momentul a fost filmat de un pasager și publicat pe TikTok, iar înregistrarea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

Aeroportul din Skiathos este cunoscut pentru pista sa relativ scurtă, de aproximativ 1.628 de metri. În anumite condiții de vânt și temperatură, pot fi probleme la decolarea avioanelor, ceeea ce poate impune reducerea greutății înainte de plecare.