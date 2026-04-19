În 1990, un bărbat a descoperit cea mai mare peșteră din lume, apoi a uitat unde era, timp de aproape 17 ani

Peștera este de aproximativ cinci ori mai mare decât fosta deținătoare a recordului, Deer Cave. Foto: Getty Images

În inima junglei din Vietnam, o peșteră uriașă a rămas ascunsă mii de ani. Redescoperirea ei s-a dovedit aproape la fel de dificilă ca descoperirea ei inițială, scrie IFL Science.

Cunoscută astăzi drept Peștera Sơn Đoòng, această lume subterană impresionantă a fost complet neatinsă până relativ recent, când un explorator local și o echipă britanică de speologi au demonstrat că este cea mai mare peșteră cunoscută din lume după volum.

Totul a început în anii ’90, când Hồ Khanh, un localnic obișnuit să cutreiere pădurea, a descoperit din întâmplare intrarea în peșteră în timp ce căuta lemn de agar, un material rar folosit în medicină și parfumuri. Munca lui îl obliga să străbată o junglă dificilă și imprevizibilă, iar în timp devenise priceput în găsirea peșterilor, care îi ofereau adăpost și apă.

A descoperit întâmplător intrarea în peșteră

În decembrie 1990, surprins de o furtună puternică, s-a refugiat și, din întâmplare, a dat peste intrarea în peșteră. Nu a îndrăznit însă să înainteze. Din interior ieșeau curenți reci de aer și o ceață densă, ca o respirație amenințătoare.

Anii au trecut, dar imaginea nu i-a ieșit din minte. Abia după 17 ani, Khanh a ajuns să colaboreze cu Howard Limbert și echipa britanico-vietnameză de explorare a peșterilor. Prima încercare de a regăsi intrarea, în 2007, a eșuat.

Zona din Parcul Național Phong Nha-Kẻ Bàng este extrem de dificilă: vegetație deasă, stânci abrupte, vreme schimbătoare, șerpi și inundații rapide. Chiar și cu tehnologie modernă, orientarea este complicată. Doar experiența și instinctul fac diferența.

Cea mai mare peșteră din lume

Hotărât să nu renunțe, Khanh s-a întors singur în junglă în 2008. După căutări îndelungate, a reușit să găsească din nou intrarea și a marcat locul. Un an mai târziu, împreună cu echipa de exploratori și cercetători de la Universitatea de Științe din Hanoi, a revenit și a început explorarea propriu-zisă.

Rezultatul a fost uluitor: peștera era chiar mai mare decât își imaginase. De fapt, este de aproximativ cinci ori mai mare decât fosta deținătoare a recordului, Deer Cave.

Sơn Đoòng are un volum estimat la 38,4 milioane de metri cubi și galerii care se întind pe aproape 9 kilometri. În unele zone, lățimea ajunge la aproape 200 de metri, suficient cât să treacă un avion de tip Boeing 747 fără probleme.

Deși mare parte din peșteră este scufundată în întuneric, două prăbușiri uriașe din tavan permit luminii naturale să pătrundă, creând un peisaj aproape ireal.

Un râu subteran a dizolvat treptat calcarul, săpând camere uriașe și coridoare. În interior se găsesc și formațiuni impresionante, inclusiv ceea ce se crede a fi cea mai înaltă stalagmită din lume, o coloană de aproximativ 70 de metri, numită „Hope and Vision”.

Chiar și așa, titlul de „cea mai mare peșteră din lume” nu este garantat pentru totdeauna. Se estimează că doar o treime din acest parc național a fost explorată, ceea ce înseamnă că descoperiri și mai spectaculoase ar putea apărea în viitor.

Povestea peșterii a fost prezentată recent și într-un episod al emisiunii 60 Minutes.