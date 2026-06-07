Cum a reușit să fure o casieră a unui supermarket 100.000 de euro, fără ca șefii să observe

1 minut de citit Publicat la 07:00 07 Iun 2026 Modificat la 07:00 07 Iun 2026

Femeia ar fi încărcat discret sute de carduri cadou. Foto: Hepta

O fostă angajată a unui magazin din Franța a reușit să păcălească sistemul intern al companiei și să își însușească aproape 100.000 de euro folosind sute de carduri cadou încărcate ilegal, potrivit Marmiton.

Cazul, relatat de presa franceză, s-a petrecut în localitatea Semécourt, din departamentul Moselle. Femeia, trecută de 60 de ani, a lucrat ani la rând în supermarket și avea un rol important în instruirea noilor angajați.

Potrivit anchetatorilor, aceasta a profitat de accesul special pe care îl avea la conturile folosite pentru exerciții și demonstrații în timpul trainingurilor. Folosind acest profil, ar fi încărcat discret sute de carduri cadou, fără ca operațiunile să fie observate de conducerea magazinului.

Schema a funcționat timp de aproximativ doi ani, perioadă în care femeia ar fi reușit să deturneze aproape 100.000 de euro.

Totul a ieșit la iveală după o banală diferență de casă de 750 de euro, descoperită în timpul unor verificări interne. În urma controlului, reprezentanții magazinului au constatat că nu mai puțin de 432 de carduri cadou fuseseră alimentate ilegal.

Fosta angajată a fost concediată în 2020 pentru abatere gravă, iar cazul a ajuns ulterior în fața Tribunalului Judiciar din Metz.

Pe 6 februarie 2024, femeia a fost găsită vinovată de înșelăciune și deținere de bunuri provenite din fraudă. Soțul ei a fost și el cercetat pentru complicitate, însă doar fosta casieră a fost condamnată.

Instanța a decis o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere.