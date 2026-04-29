În Finlanda, prima mină completă de litiu din Europa își începe activitatea

1 minut de citit Publicat la 23:45 29 Apr 2026 Modificat la 23:51 29 Apr 2026

Mina de litiu la Kaustinen este prima din Europa care a fost proiectată ca un lanţ complet de producţie. FOTO: Profimedia Images

În Finlanda a devenit operațională prima mină de litiu din Europa care acoperă întregul lanț de producție, de la extracție până la rafinare. Proiectul vine în contextul în care litiul este considerat o resursă strategică esențială pentru industria electronică, iar statele europene încearcă să își reducă dependența de China, principalul producător mondial.

Mina de litiu la Kaustinen este prima din Europa care a fost proiectată ca un lanţ complet de producţie: de la extragerea litiului până la obţinerea produsului finit, bateriile şi acumulatorii.

Este deţinută în proporţie de 80% de multinaţionala Sibanye-Stillwater, dar 20% sunt ale statului finlandez.

Există și alte zăcăminte în alte țări europene, cum ar fi în Portugalia sau în Cehia, însă proiectul din Finlanda este care reunește toate etapele producției - de la mină la rafinare - pe o distanță de aproximativ 43 de kilometri.

În zona Syvajarvi, minereul de spodumen, din care se extrage litiul, este exploatat într-o carieră deschisă, potrivit publicației Euractiv.

Specialiștii spun că regiunea are unele dintre cele mai mari rezerve de litiu din Europa, datorită unui tip specific de granit.

Mina nu are o dimensiune foarte mare, însă specialiștii susțin că și în aceste condiții reprezintă o importanță strategică majoră pentru extinderea activității în Europa.

„Dezvoltă și sporește independența față de importurile din, de exemplu, țări asiatice și Australia”, a declarat un specialist.

Mina este programată să fie complet operațională în următorii doi ani.

Camioanele vor transporta apoi minereul către o fabrică de concentrare nouă din apropiere, care produce un concentrat asemănător nisipului, ce va fi dus la o rafinărie pentru a produce hidroxid de litiu de calitatea bateriilor.

„Hidroxidul de litiu va merge către industria europeană a bateriilor”, a mai declarat specialistul.

Pe lângă mina Syvajarvi, în zonă sunt planificate alte șase situri miniere.

Se estimează că 15.000 de tone de hidroxid de litiu de calitate pentru baterii vor fi produse anual odată ce rafinăria va fi pusă în funcțiune

Litiul este una dintre cele mai importante resurse ale zilelor noastre – pentru că se găseşte în aproape toate produsele electronice sau conexe, de la telefoane la cuptoare cu microunde sau maşini – şi se regăseşte pe lista europeană a mineralelor critice.