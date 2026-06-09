Metoda incredibilă la care a apelat o femeie pentru a-i da iubitului aflat în închisoare obiecte interzise

Cartelele SIM, aduse în închisoare prin intermediu unui sărut, au fost apoi introduse în telefoane mobile păstrate ilegal în celule. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie din Bari, Italia, a reuşit să îi dea iubitului ei aflat în închisoare trei cartele SIM de telefon prin intermediul unui sărut în timpul unei vizite la penitenciar.

În timpul unei conversații care a avut loc în închisoare și cu ajutorul altor doi suspecți, femeia ar fi reușit să-i dea în secret partenerului său trei cartele telefonice înregistrate pe numele unor persoane de fațadă, printr-un sărut, relatează Corriere della Sera.

Cartelele SIM, aduse în închisoare prin intermediu unui sărut, au fost apoi introduse în telefoane mobile păstrate ilegal în celule, asigurând astfel continuitatea comunicării deținuților cu lumea exterioară.

Acestea sunt câteva dintre elementele care au ieșit la iveală în timpul anchetei privind un infractor condamnat, despre care se crede că are legătură cu clanul Strisciuglio din Bari, care a fost arestat de carabinieri, în temeiul unui ordin de arestare preventivă emis de judecătorul de instrucție al Tribunalului din Bari, la cererea Direcției Districtuale Antimafia.

Ordinul de arestare a fost emis împotriva sa și a altor trei persoane, toate considerate responsabile, în grade diferite, pentru infracțiuni violente agravate prin metode mafiote.

Aceștia au fost acuzați de tentativă de omor, extorcare, deținere ilegală de arme, recepționare de bunuri furate, furt și incendiere de vehicule, precum și de complicitate și introducerea ilegală de dispozitive de comunicații în închisoare.

Ancheta a fost supranumită „Regele Negru” și s-a desfășurat în perioada 2023- 2024.