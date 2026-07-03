„Lacrimi și sărbătoare” într-un sat din Marea Britanie, după ce un râu a fost readus pe cursul său natural după mai bine de 100 de ani

2 minute de citit Publicat la 23:45 03 Iul 2026 Modificat la 23:45 03 Iul 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Au curs lacrimi și a fost o atmosferă de sărbătoare într-un sat din Marea Britanie, după ce un râu a fost readus înapoi la cursul său natural, la mai bine de 100 de ani de când a fost „îndreptat”. Proiectul de restaurare a durat 18 luni și a implicat localnici din zonă, care au privit apoi emoționați cum apa curge din nou pe terenurile lor. Oamenii așteaptă acum o „explozie” a faunei sălbatice, relatează BBC.

Spre finalul anilor 1800, o porțiune a râului Kemp, din sudul comitatului Shropshire, a fost îndreptată de proprietarii de terenuri de la acea vreme. Râul a fost astfel deconectat de la lunca sa naturală și biodiversitatea s-a redus dramatic.

Acum, apa curge din nou prin meandre, după ce râul a fost restaurat într-un proiect condus de Severn Rivers Trust (SRT) și la care au participat proprietari locali de terenuri.

„Ne așteptăm la o explozie a faunei sălbatice”, a declarat Sophie Bloor de la SRT.

Fermierii nu vor fi afectați. Ei vor putea duce în continuare animalele la păscut în zonele pe care le știau.

Bariera noroioasă dintre râu și așa-numitul „Walcot Wiggle” a fost îndepărtat cu excavatorul sub privirile emoționate ale localnicilor și voluntarilor.

Proiectul a fost dezvoltat și în consultare cu Catchment Sensitive Farming, Agenția pentru Mediu și echipa Shropshire Hills National Landscape.

„Istoric vorbind, [meandrul] ar fi avut un debit foarte rapid. Pentru că albia este acum mai largă și mai puțin adâncă, râul va interacționa cu lunca sa inundabilă”, a continuat Bloor.

Locul, aflat în Little Brampton, între Clun și Craven Arms, va „reține cantități uriașe de apă, ceea ce va ajuta apoi la reducerea inundațiilor în aval”, a continuat ea.

„Acel peisaj temporar, umed-uscat...toate păsările limicole îl vor adora, iar aici vor apărea insecte și plante și flori foarte interesante”, a mai spus Sophie Bloor de la SRT.

Fermierul local Rob Evans, care cultivă cereale și crește bovine și păsări, este parte din parteneriatul Walcot Farm împreună cu soția sa Lucy și fiul lor Will. Când a văzut râul curgând pe terenul fermei s-a emoționat. Fermierul a spus că s-a implicat în acest proiect „pentru a da ceva înapoi” naturii care îi asigură traiul.

Implicarea fermei a început prin contactarea programului Catchment Sensitive Farming și a inițiativei guvernamentale Farming in Protected Landscapes (FiPL).

„A început cu câteva iazuri pentru faună sălbatică, cu ideea de a vedea ce putem face pentru a îmbunătăți pajiștile, iar apoi am ajuns la întrebarea: 'Să deviem râul?'”, a explicat Evans.

Specii de importanță internațională

Deși canalul actual pare relativ sărac în vegetație, echipa care a lucrat la restaurarea râului este încrezătoare că în anii următori va arăta cu totul diferit.

„Ne așteptăm să vedem specii care erau în vechiul canal, dar care vor avea acum mai mult spațiu. Mai ales speciile care depind de pietrișuri naturale și de variația din interiorul albiei - acesta este beneficiul meandrului”, a spus Rachel Glover de la echipa Shropshire Hills National Landscape.

„Walcot Wiggle” se află în zona izvoarelor râului Clun. Acolo se află specii de importanță internațională, precum scoica de apă dulce perlată.

„Va exista o mare varietate de specii”, a adăugat Glover, explicând că peisajul „mai umed și mai mlăștinos” va atrage „mai multe păsări limicole”.

„Natura se reface și se reinstalează foarte rapid”, a spus ea, precizând că, deși terenul proaspăt excavat pare dur, în scurt timp va „deveni mai natural”.