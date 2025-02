Mafia italiană Cosa Nostra, decapitată de o operaţiune a carabinierilor la Palermo. Poliţiştii au arestat peste 180 de persoane

183 de persoane au fost arestate în urma unei operaţiuni antimafia care a avut loc la Palermo şi în care au fost implicati 1200 de carabinieri sosiţi din întreaga Italie.

Șefii mafioţi, mulţi dintre aceştia abia ieşiţi din închisoare, şi-au reluat imediat afacerile ilicite folosind telefoane mobile de ultimă generație cu software special criptat pentru discuţiile dintre ei, relatează Rainews.

181 mafia members have been arrested in Palermo this morning during a maxi police raid in the Sicilian capital. About 2000 Carabinieri military police have been deployed. Charges against the arrested include mafia association, murder, extortion, drug trafficking pic.twitter.com/ewYhh2jhSN