Mai mulți angajați ai primăriei din Milano furau bijuteriile de la decedații ajunși la morgă, apoi le vindeau

Publicat la 14:43 13 Noi 2025 Modificat la 14:43 13 Noi 2025

Ancheta a început anul trecut, când o rudă a unei persoane decedate a reclamat că mai multe bijuterii au dispărut de la un cadavru. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Șase angajaţi de la servicii funerare din Milano au fost acuzați că au vândut coliere și brățări în magazine de bijuterii, după ce le-au furat de la mai multe persoane decedate ajunse la morgă.

Suspecţii ar fi furat coliere, cercei, brățări și chiar un dinte din aur de la un decedat.

Cei șase angajați ai Primăriei din Milano sunt anchetați acum de procurori pentru acuzații de furt, fiind suspectați că au furat aur și bijuterii de la mai multe cadavre, relatează La Repubblica.

Cei 6 lucrează pentru Departamentul de Servicii Funerare și Cimitire, patru dintre ei sunt încă angajați, în timp ce alţi doi și-au dat demisia în ultimele luni, deși plecările lor nu au legătură cu ancheta. Toți au fost percheziționați în ultimele săptămâni, oferind probe valoroase polițiștilor locali, coordonați de procurorul de caz.

Ancheta a început anul trecut, când o rudă a unei persoane decedate a reclamat că mai multe bijuterii au dispărut de la un cadavru. Informația a fost transmisă imediat Directorului General al Consiliului Local, care la rândul său a alertat poliția.

Investigațiile ulterioare efectuate de Echipa de Intervenții Speciale a Poliției Locale au confirmat o serie de furturi care au avut loc atât în ​​camerele mortuare ale morgii din Piazzale Gorini, cât și în locuințele victimelor. Suspecții au avut acces liber la aceste morgi, profitând de circumstanțele deosebit de vulnerabile ale familiilor și deposedând decedaţii de toate obiectele de valoare pe care le aveau asupra lor în momentul decesului.

Ancheta, care este încă în desfășurare, a reconstituit cel puțin șase furturi, deși există suspiciuni în numeroase alte cazuri, unele fiind chiar mai vechi decât arată raportul inițial depus la primărie. Printre acestea se numără furtul extrem de suspect al unei proteze dentare, care a dispărut din gura unei femei care a murit într-un accident de mașină.

Cei șase suspecți au trecut apoi la faza următoare şi ar fi plasat colierele, cerceii și brățările în diverse magazine de bijuterii din Milano și împrejurimi, transformând astfel prada în bani. Ofițerii au reușit, de asemenea, să identifice mai multe chitanțe emise suspecților la date compatibile cu furturile: aceste indicii sunt acum investigate în continuare.

Alte dovezi ale jafurilor comise de cei șase vor fi căutate și în telefoanele mobile și în computerele confiscate din locuințele celor șase suspecți, între Milano și Lodi, în timpul perchezițiilor. Este puțin probabil, însă, să apară alte dovezi din interceptări, având în vedere tăcerea suspectă a celor șase suspecți. Aceştia, de fapt, par să fi fost extrem de atenți să nu lase nimic să scape prin telefon, încercând să fie cât mai discreți posibil.