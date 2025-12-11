Mii de găini au scăpat pe o autostradă după ce camionul în care se aflau s-a răsturnat

Mii de găini au scăpat pe o autostradă din Germania după un accident de camion FOTO: Hepta

Mii de găini au scăpat pe o autostradă din Germania după ce un camion s-a răsturnat în districtul Harz, au anunţat joi autorităţile, transmite agenţia DPA citată de Agerpres.

Multe dintre păsări au ajuns pe drum şi pe lângă acesta în urma accidentului petrecut în apropiere de oraşul Magdeburg, a declarat serviciul local pentru trafic şi autostrăzi.

Camionul care transporta găinile s-a răsturnat pe o parte din motive deocamdată necunoscute, iar o parte din păsări s-au trezit în libertate.

Mii de găini au scăpat pe o autostradă din Germania după un accident de camion FOTO: Inspectoratul de Poliție din Magdeburg

Autorităţile veterinare au fost chemate la fața locului pentru a captura păsările. În operațiune au fost cooptați și pomperii.

În timp ce o parte din păsări au fost salvate și erau în stare bună, multe dintre ele au fost eutanasiate din cauza rănilor suferite.

Traficul către oraşul Braunschweig a fost perturbat.

Şoferul camionului nu a fost rănit, notează DPA.