Momentul în care JD Vance scapă trofeul campionatului naţional al statului Ohio, la o festivitate de la Casa Albă

JD Vance a scăpat trofeul campionatului naţional de fotbal universitar în timp ce încerca să îl ridice în timpul unei festivităţi la Casa Albă pentru Ohio, statul natal al vicepreşedintelui, arată imaginile făcute publice de BBC și distribuite pe rețelele sociale.

La încheierea ceremoniei de pe peluza de sud a Casei Albe, Vance a început să ridice trofeul acordat statului Ohio pentru câştigarea meciului de campionat naţional din 2024 din cadrul College Football Playoff din ianuarie, însă - în timp ce fanfara Casei Albe cânta piesa „We are the Champions” a trupei Queen - nu a fost momentul triumfal pe care Vance îl spera.

The CFP National Championship Trophy falls apart as VP JD Vance tries to hold it aloft at the White House. pic.twitter.com/XYmZRnCsK0