Momentul în care un pod nou din China se prăbușește și distruge autostrada către Tibet

Publicat la 17:12 11 Noi 2025 Modificat la 17:12 11 Noi 2025

Podul de aproape 800 de metri s-a prăbușit în China. Sursă foto: Captură video X@TheInsiderPaper

Un pod deschis recent circulației s-a prăbușit marți în provincia chineză Sichuan din sud-vestul țării, scrie presa internațională.

Podul Hongqi, lung de 758 și traversat de autostrada națională 317, care face legătura cu Tibetul, s-a rupt în bucăți care au căzut producând un imens nor de praf, după ce în relieful montan adiacent au apărut deformări ce au precedat o alunecare de teren.

Încă de luni, autoritățile locale au identificat riscuri potențiale în timpul unei inspecții și au evacuat vehiculele de pe pod.

Situația s-a agravat marți.

Un videoclip care circulă online arată că, pe măsură ce deformarea pantei s-a intensificat, aceasta a declanșat o alunecare de teren, provocând prăbușirea.

BREAKING: 758-metre-long Hongqi bridge collapses in southwest China, months after opening pic.twitter.com/5XPidizPaG — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2025

Căderea piloților și tablierelor podului a generat o cantitate mare de praf.

Pentru că măsurile preventive au fost luate din timp, nu au existat victime omenești.

Autoritățile spun că în prezent nu există un calendar pentru redeschiderea autostrăzii 317.

Toate vehiculele tranzitează zona orașului Maerkang, vecin cu podul, trebuie să urmeze rute ocolitoare.