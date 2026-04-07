O femeie a născut în avion, în timpul unui zbor internațional. Cetățenia bebelușului a declanșat o dezbatere

2 minute de citit Publicat la 13:56 07 Apr 2026 Modificat la 13:59 07 Apr 2026

O femeie a născut în timpul unui zbor către SUA, moment după care au apărut întrebări privind cetățenia bebelușului.

Pasagera, al cărei nume nu a fost făcut public, zbura din Kingston, Jamaica, către New York City când a intrat în travaliu, undeva în apropierea coastei de est a SUA, potrivit Metro.

Un pilot a alertat Aeroportul John F. Kennedy despre situația apărută în timpul zborului Caribbean Airlines. „Avem o pasageră, o pasageră însărcinată, care intră acum în travaliu”, a anunțat el turnul de control.

Controlorul de trafic aerian i-a anunțat pe piloți că a „recepționat” mesajul și a întrebat dacă vor avea nevoie de echipe medicale la sosire.

Un controlor de trafic aerian a glumit că bebelușul ar trebui să fie numit după aeroport. „S-a născut deja?”, l-a întreabă el pe pilot. Când a aflat că bebelușul venise pe lume a adăugat: „spuneți-i că trebuie să-l numească Kennedy”.

Compania aeriană a confirmat că nu a fost declarată nicio urgență în timpul apropierii de aeroportul JFK.

Caribbean Airlines a precizat într-un comunicat: „Compania apreciază profesionalismul și reacția echilibrată a echipajului său, care a gestionat situația în conformitate cu procedurile stabilite, asigurând siguranța și confortul tuturor celor aflați la bord”.

Nu se știe exact unde se afla avionul în momentul nașterii bebelușului.

Care sunt regulile privind cetățenia prin naștere în SUA

Statutul de cetățenie al bebelușului va depinde de un singur lucru esențial, a declarat avocatul specializat în imigrație Brad Bernstein pe rețelele sale sociale, respectiv locul exact în care se afla avionul în momentul nașterii.

„Dacă bebelușul s-a născut în spațiul aerian al SUA, atunci, conform celui de-al 14-lea Amendament și reglementărilor Departamentului de Stat, acel copil este automat cetățean american. Dar dacă bebelușul s-a născut cu doar câteva minute mai devreme, în afara spațiului aerian al Statelor Unite, nu este cetățean american”, a spus expertul.

Dreptul la cetățenia americană prin naștere, consacrat în Constituție, a fost pus sub semnul întrebării după ce Donald Trump a încercat să îl restrângă pentru copiii născuți pe teritoriul american din părinți care nu sunt cetățeni sau rezidenți permanenți legali.

Acest lucru a fost blocat anterior de judecători, însă inițiativa lui Trump este acum analizată de Curtea Supremă.

Nașterile în timpul zborurilor sunt rare, doar 74 de bebeluși fiind născuți în avioane între 1929 și 2018, potrivit Bibliotecii Naționale de Medicină a SUA.

Nu se știe în ce stadiu al sarcinii se afla pasagera, însă majoritatea companiilor aeriene cer, în general, un certificat medical pentru zbor pentru femeile însărcinate începând cu 28 de săptămâni.

Însă Caribbean Airlines le permite pasagerelor însărcinate să călătorească fără aviz medical până în săptămâna 32 și interzice zborul după săptămâna 35.