O femeie din Italia a sunat la 112 ca să reclame că soțul ei refuză relațiile intime, pentru că este „prea obosit”

Femeia a sunat la 112 după ce soţul a refuzat să întreţină relaţii sexuale cu ea şi s-a culcat. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie din localitatea Livorno, Italia, a sunat la 112 pentru că soţul său a refuzat să întreţină relaţii sexuale cu ea motivând că era prea obosit şi a vrut să doarmă.

Decizia drastică a femeii de a suna la 112 nu a fost cauzată de un episod de violență fizică, ci mai degrabă de refuzul categoric al soțului de a întreține relații sexuale. Agenții de patrulare din cadrul Poliției din Livorno au intervenit într-un incident cu totul neobișnuit generat de o dispută domestică pornită de la motive cel puțin neașteptate. Simțindu-se lezată în orgoliu și profund îngrijorată pentru stabilitatea relației sale, o femeie a decis să sune la numărul de urgență 112 pentru a solicita intervenția imediată a forțelor de ordine, relatează Il Messaggero.

La baza acestei decizii drastice nu a stat un incident de violență fizică, ci refuzul categoric al soțului de a întreține relații intime, un refuz pe care soția l-a interpretat imediat drept un semn clar al unei crize conjugale profunde. Evenimentul inedit a avut loc imediat după ce bărbatul, membru al unui cuplu de nigerieni stabilit în orașul din Toscana, s-a întors acasă. Cei doi nu se mai văzuseră de peste o lună, din cauza unei călătorii prelungite a bărbatului în țara sa natală Nigeria.

Când s-au revăzut, pe fondul unei oboseli firești după zborul lung și, poate, din cauza efectelor căldurii intense, soțul și-a exprimat o dorință simplă și unică: aceea de a se odihni, în sfârșit. Soția sa, având o perspectivă complet diferită, ar fi preferat să sărbătorească revenirea partenerului acasă, după o perioadă atât de lungă, într-o manieră mult mai pasională.

În fața refuzului acestuia, avansurile ei s-au transformat rapid într-un protest furios, alimentat de bănuiala puternică a unei infidelități la originea lipsei de dorință a partenerului. Cearta a escaladat în câteva minute, iar ceea ce începuse ca un schimb de reproșuri reciproce a degenerat în strigăte puternice, culminând cu decizia femeii de a suna la 112, hotărâtă să-și prezinte cazul în fața autorităților.

Agitația și strigătele venite din apartamentul cuplului au tulburat inevitabil liniștea imobilului, alarmându-i profund pe vecini. Temându-se că disputa aprinsă ar putea degenera într-un incident grav sau într-o agresiune fizică, locatarii au chemat poliția. Ajunși la fața locului, agenții au constatat o situație care, de fapt, nu prezenta niciun pericol real.

După efectuarea verificărilor necesare, polițiștii au stabilit că nu fusese comisă nicio infracțiune și că nu exista nicio amenințare la adresa siguranței publice. Aceștia au mediat cu succes conflictul dintre cei doi parteneri și au restabilit liniștea deplină în locuință, punând astfel capăt uneia dintre cele mai neobișnuite dispute domestice ale sezonului.