O funcționară și-a mărit singură salariul cu 63%, și-a schimbat funcția și a dat zile în plus de concediu la toată firma, în Spania

O funcționară și-a mărit singură salariul cu 63%, în Spania FOTO: Getty Images

Angajata și-a îmbunătățit, tot din proprie inițiativă, categoria profesională și a acordat întregului personal mai multe zile de concediu fără nicio aprobare.

O femeie a fost concediată după ce firma spaniolă la care era angajată a descoperit că și-a majorat salariul fără a avea acest drept, și-a schimbat singură categoria profesională și și-a acordat mai multe zile suplimentare de concediu, lucru pe care l-a făcut pentru toți angajații firmei. Tribunalul Superior de Justiție din Catalonia a decis că această concediere disciplinară a fost justificată.

Angajata în cauză și-a început activitatea la compania Vidriera del Cardoner S.A. pe 19 martie 2018, în baza unui contract pe durată nedeterminată, fiind încadrată în categoria profesională de „funcționar administrativ de gradul I”, cu un salariu anual de 32.187,69 euro, potrivit libertaddigital.com.

Și-a mărit salariul cu 63%

Problemele au apărut în perioada cuprinsă între lunile mai și noiembrie 2023. În acest interval, angajata a îndeplinit temporar atribuțiile de Responsabil Operațional. Profitând de această situație și fără nicio aprobare din partea conducerii companiei, ea a efectuat mai multe modificări ale propriilor condiții de muncă, după cum urmează:

Și-a majorat salariul cu peste 20.000 de euro, de la un salariu brut anual de 32.187,69 euro la 52.403,65 euro.

Și-a ridicat singură categoria profesională.

Și-a majorat stimulentele financiare peste plafonul maxim autorizat de 500 de euro.

A acordat tuturor angajaților două zile suplimentare de concediu, astfel încât calendarul concediilor a crescut de la 30 la 32 de zile.

A acordat mai multe zile de concediu întregului colectiv

Aceste modificări au fost făcute chiar de angajată, întrucât ea era responsabilă de întocmirea statelor de plată și a calendarelor de concedii. În hotărârea instanței se arată că „s-a dovedit că reclamanta a acționat din proprie inițiativă și fără autorizarea administratoarei societății, deși aceasta era necesară. O asemenea conduită constituie o fraudă evidentă împotriva companiei, provocând un prejudiciu economic”.

La 16 ianuarie 2024, compania i-a comunicat angajatei deschiderea unei proceduri disciplinare, considerând că aceasta săvârșise o abatere foarte gravă prin „încălcarea obligației de bună-credință în executarea contractului de muncă și fraudă”. La numai trei zile distanță, angajata și-a prezentat justificările. La 23 ianuarie 2024, societatea a închis procedura disciplinară și a dispus concedierea cu efect imediat.

Femeia nu este obligată restituie suma încasată în plus

La 29 aprilie 2025, Judecătoria pentru Litigii de Muncă nr. 1 din Manresa a pronunțat o hotărâre prin care a declarat concedierea ca fiind justificată și a respins pretențiile angajatei. Totuși, aceasta a formulat apel la Tribunalul Superior de Justiție din Catalonia, care, la 5 iunie 2026, a confirmat în întregime hotărârea primei instanțe.

Cu toate acestea, hotărârea nu o obligă pe angajată să restituie sumele încasate în plus ca urmare a majorării salariale pe care și-a acordat-o unilateral în perioada mai–noiembrie 2023. Astfel, deși concedierea a fost declarată justificată, în cadrul acestei proceduri, angajata nu este obligată să ramburseze diferența salarială încasată pe parcursul celor șapte luni, ceea ce înseamnă că societatea rămâne partea cea mai prejudiciată de întregul proces.