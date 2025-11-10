O influenceriță din Mali a fost răpită și executată în public după ce a fost acuzată că a filmat luptători jihadisti

1 minut de citit Publicat la 11:52 10 Noi 2025 Modificat la 11:55 10 Noi 2025

Răpitorii au acuzat-o că ar fi colaborat cu armata maliană și că ar fi transmis informații despre mișcările lor. Marima Cisse / TikTok

O creatoare de conținut din Mali, cunoscută pe TikTok pentru videoclipurile sale despre orașul Tonka, a fost răpită și ucisă în public de un grup suspectat de afiliere jihadistă, au declarat familia și autorități locale, potrivit scmp.com.

Mariam Cissé, care avea aproximativ 90.000 de urmăritori, posta frecvent imagini din viața de zi cu zi din nordul țării. Potrivit familiei, răpitorii au acuzat-o că ar fi colaborat cu armata maliană și că ar fi transmis informații despre mișcările lor.

„Sora mea a fost reținută joi de jihadiști”, a spus fratele ei, precizând că acuzațiile vizau presupuse legături cu armata. A doua zi, tânăra ar fi fost dusă cu motocicleta în centrul orașului Tonka, unde a fost executată în fața locuitorilor. „Eram în mulțime”, a adăugat acesta.

O sursă din domeniul securității, care a dorit să își păstreze anonimatul, a confirmat incidentul și l-a descris drept un act „barbar”. Un oficial local a relatat pentru AFP că executarea reprezintă un „gest ignobil”, care reflectă deteriorarea situației de securitate din regiune.

Moartea tinerei a provocat un val de șoc în Mali, țară condusă în prezent de o juntă militară care încearcă să facă față unei insurgențe jihadiste ce durează de peste un deceniu. În ultimele săptămâni, combatanți din JNIM — grupare afiliată rețelei al-Qaeda — au impus un blocaj de carburant care a dus la închiderea școlilor și a îngreunat activitățile agricole în mai multe zone.

Autoritățile continuă să caute soluții pentru a stabiliza nordul țării, însă atacurile și presiunea grupărilor armate rămân constante.