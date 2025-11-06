O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza și va fi transformată în clinică stomatologică, în Belarus

06 Noi 2025

Mănăstirea bernardinilor din Dubrouna, veche de peste 400 de ani, a fost vândută cu aproximativ 11 euro FOTO: Bursa Universală de Mărfuri din Belarus

O mănăstire veche de peste 400 de ani din Belarus a fost vândută acum la prețul unei pizza. Clădirea istorică, vândută împreună cu un teren generos, va fi transformată în clinică stomatologică de lux.

Noul proprietar a plătit doar 44 de ruble belaruse și 10 copeici, echivalentul a aproximativ 11 euro sau 56 de lei, pentru o construcție care odată a fost locuită de călugări și a fost fondată de unul dintre cei mai puternici oameni ai epocii sale, potrivit Bild.

De la loc sfânt la clinică stomatologică de lux

Mănăstirea bernardinilor din Dubrouna, localitate cu 8.600 de locuitori din estul Belarusului, are o istorie agitată. A fost fondată în 1630 de Mikołaj Hlebowicz, decedat în 1632, un oficial influent din timpul regelui Sigismund al III-lea Vasa (1566–1632).

Lăcașul sfânt a fost ars de două ori, expropriat după eșecul revoltei din noiembrie 1830 și abandonat de călugări. În perioada sovietică, clădirea mănăstirii a fost folosită ca școală, iar mai târziu a rămas goală și s-a deteriorat.

Acum, zidurile istorice urmează să aibă o revenire neașteptată. După renovare, acolo va funcționa o clinică stomatologică exclusivistă.

Mănăstirea a fost scoasă la vânzare în urmă cu un an, însă nimeni nu a vrut-o, cel puțin nu la prețul cerut atunci. „Obiectivul a fost scos la licitație de mai multe ori, dar nu s-au găsit cumpărători. Anul trecut, funcționarii din departamentul de cultură al Comitetului Executiv al districtului Dubrouna din regiunea Vitebsk au propus un preț de pornire de 371.000 de ruble belaruse (aproximativ 94.000 de euro), dar l-au redus din lipsă de interes la 42 de ruble (circa 10 euro)”, relatează postul de televiziune Belsat.

În cele din urmă, o companie din domeniul stomatologic a achiziționat-o și va deschide acolo o clinică stomatologică modernă.

La afacere se adaugă și un teren de 2700 de metri pătrați, pe care cumpărătorul îl închiriază pe 50 de ani.

Clădiri scoase la vânzare pentru prețuri simbolice

Mănăstirea nu este un caz izolat. Pe platforma de licitații de stat din Belarus sunt listate zeci de clădiri abandonate, multe cu un preț de pornire de doar 42 de ruble.

În ofertă sunt școli dezafectate, grădinițe, depozite, centre comunitare și chiar un turn de apă în regiunea Grodno.

În Belarus, numeroase clădiri istorice sunt degradate și în paragină, iar în multe cazuri statul a decis să le vândă la preț de chilipir ca să le salveze de la distrugerea definitivă.