O pereche de pantaloni (prea) largi de la Zara a devenit virală pe TikTok. „Era să mor de vreo 8 ori până acum, în timp ce-i purtam”

Zara nu a oferit până acum vreun răspuns oficial legat de modelul controversat de pantaloni. Foto: Colaj CNN

O pereche de pantaloni largi provoacă haos în Europa și Marea Britanie. În peste 2.000 de clipuri, postate pe TikTok și rețelele sociale, sunt publicate imagini cu rănile și vânătăile produse de căderile provocate de acești pantaloni de la Zara. Conform CNN, pantalonii respectivi sunt prea largi, motiv pentru care cei care îi poartă se împiedică des de ei. Brandul de modă nu a oferit până acum un răspuns oficial.

Conform postărilor publicate pe rețelele sociale, este vorba despre modelul de pantaloni de la Zara „Flowing Wide-Leg”. Acest model e disponibil în magazinele din Uniunea Europeană și Marea Britanie, la un preț de circa 30 de euro/26 de lire sterline, conform Metro.

Pe TikTok, sub hashtagul #Zaratrousers, pot fi urmărite acum mai multe clipuri cu femei care se împiedică în acest model de pantaloni.

„Ar trebui să se facă un documentar Netfllix despre pantalonii ăștia. Era să mor de vreo 8 ori până acum, în timp ce-i purtam”, a declarat o utilizatoare Tiktoker.

Even serieus kunnen deze vrouwen? niet zelf zien dat je zult struikelen met deze broek met extra lange pijpen?



Sommige woedende klanten omschrijven de Zara-pantalon met extra wijde pijpen zelfs ’dodelijk’, zo schrijft Bild.https://t.co/2MaADvLlQn pic.twitter.com/RGXBQasNqN — makes good sense aka Sandra happily married. (@seriousbuttrue) July 8, 2026

Altă utilizatoare Tik Tok a spus că „era să-și rupă gâtul de vreo 46 de ori”.

Conform designerului de modă Emile Vidal Carr, un astfel de model de pantaloni va fi întodeauna „periculos”.

„Se pot agăța de lanțul de la bicicletă, de scările rulante sau orice fel de echipament mobil”, a spus designerul, despre pantalonii de la Zara.

Forma pantalonilor Flowing Wide-Leg de la Zara e considerată modelul standard al colecțiilor Streetwear pentru vara anului 2026 - o pereche de pantaloni largi și răcoroși, care pot fi purtate vara de femeile care nu pot purta fuste sau pantaloni scurți la muncă, a mai precizat o expertă în modă, citată de Metro.