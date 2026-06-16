O tânără a fost concediată pentru că venea mereu cu 45 de minute mai devreme la serviciu

Managerul său i-a spus încă de la început să nu se prezinte mai devreme de programul stabilit / FOTO: Getty Images

O tânără din Spania a fost dată afară de la locul de muncă, după ce șefii au fost deranjați de faptul că aceasta venea mereu cu 45 de minute mai devreme la muncă. În cele din urmă, judecătorii i-au dat dreptate angajatorului.

Tânăra de 22 de ani s-a prezentat mereu la muncă la ora 6.45, deși programul începea la ora 7.30. Ea lucra în logistică și pentru că se ocupa cu verificarea planurilor de transport și a traseelor, aceasta venea mai devreme pentru a se asigura că totul e în ordine, scrie Blick.

Intențiile sale nu au fost apreciate de superiori. Managerul său i-a spus încă de la început să nu se prezinte mai devreme de programul stabilit.

Cu toate acestea, tânăra a continuat să vină mai devreme la serviciu, iar ulterior a primit și un avertisment scris. Chiar și așa, ea nu și-a schimbat comportamentul astfel că, în cele din urmă, angajatorul a decis să o concedieze cu efect imediat.

Surprinsă de anunț, ea a ales să dea angajatorul în judecată. În fața instanței, aceasta a spus le-a spus așa pentru că voia să-și facă treaba mai bine.

Ea a mai adăugat că încercat să arate că nu a vrut să încalce regulile companiei, ci să își facă treaba cât mai bine.

Judecătorii au stabilit că angajata a intrat în sediul firmei fără o justificare legată de activitatea profesională și a ignorat în repetate rânduri avertismentele angajatorului.

De asemenea, judecătorii și-au motivat decizia spunând că acest comportament a încălcat obligațiile de loialitate față de companie și a confirmat concedierea imediată. Avocații au explicat că pontarea înainte de începerea programului, fără desfășurarea efectivă a muncii, poate fi considerată fraudă privind timpul de lucru.