"Omul-Păianjen din Yemen" a murit după ce a căzut într-un crater vulcanic. Momentul tragediei a fost surprins într-o filmare

Al-Qaqa Ibn Antar, supranumit "Omul-Păianjen din Yemen", a murit după ce a căzut într-un crater vulcanic. FOTO X

Un aventurier temerar cunoscut drept „Omul-Păianjen din Yemen” a murit după ce a căzut într-un crater vulcanic, în timp ce încerca să escaladeze pereți stâncoși verticali fără echipament de siguranță, au anunțat autoritățile, scrie CNN.

Al-Qaqa Ibn Antar, în vârstă de 30 de ani, urca vineri pe pereții abrupți ai craterului vulcanic Hardah Dam, din provincia sudică Dhale, când a alunecat și a căzut în craterul adânc de 120 de metri, potrivit Autorității de Apărare Civilă. Instituția a publicat și un scurt videoclip care surprinde momentul căderii.

În înregistrarea de zece secunde, Antar poate fi văzut escaladând o stâncă fără niciun echipament de protecție. Pe peretele stâncos pe care urca erau scrise cu alb mai multe nume în arabă. La un moment dat, el se ține de stâncă doar cu mâna dreaptă, în timp ce mâna stângă este ridicată în aer, apoi pare să alunece și cade.

Echipele de intervenție, inclusiv scafandri și specialiști în operațiuni acvatice, au fost trimise pentru a recupera trupul lui Antar. Acesta a fost găsit de scafandri la o adâncime de 30 de metri în apă. Operațiunea de căutare și recuperare, care a durat patru ore, a fost descrisă de autorități ca fiind "complexă", din cauza zonei abrupte și stâncoase, greu accesibile.

El cuerpo de Qaqaa Antar al Absi, conocido como el "Spider-Man del Yemen", ya fue recuperado por los equipos de rescate tras una compleja operación que duró casi 24 horas debido a las extremas condiciones del lugar.



La Autoridad de Defensa Civil confirmó que lograron extraer el… https://t.co/3wZwLb59iD pic.twitter.com/LE2OztlMAN — ?????????????? (@InesBetancur1) June 14, 2026

Hardah Dam, cunoscut și sub numele de Haradhat Damt, este un crater vulcanic unic, aflat în apropierea orașului Damt, în provincia sudică Dhale din Yemen. Craterul este un punct de reper al regiunii și are pereți stâncoși abrupți, iar la baza sa se află un lac fierbinte cu sulf.

Antar devenise cunoscut pe rețelele sociale, unde publica videoclipuri în care realiza escaladări extrem de riscante pe unele dintre cele mai dificile forme de relief din Yemen. Filmările sale deveneau adesea virale. Într-una dintre ele, el apărea agățat cu mâinile goale de marginea unei stânci, cu picioarele atârnând deasupra unei pante abrupte, într-o demonstrație periculoasă făcută fără echipament de siguranță.

Autoritatea de Apărare Civilă le-a cerut celor care practică escalada și sporturile de aventură să respecte regulile de siguranță și a avertizat că este necesară folosirea "echipamentului de protecție adecvat pentru a evita incidente similare".