OpenAI a fost dată în judecată după ce ChatGPT ar fi încurajat un bărbat să își ucidă mama, alimentându-i iluziile paranoice

1 minut de citit Publicat la 11:45 12 Dec 2025 Modificat la 11:49 12 Dec 2025
un barbat la un laptop vorbeste cu chatgpt
Companiile de inteligență artificială au fost implicate în cazuri de sinucidere în ultimii ani, dar aceasta este prima dată când ChatGpt este dat în judecată pentru că a provocat moartea cuiva.Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

ChatGpt se confruntă cu primul său proces pentru complicitate la crimă în Connecticut, în Statele Unite ale Americii. Aplicația populară a OpenAi ar fi contribuit la moartea unei mame ucise de fiul ei, după ce inteligenţa artificială i-a alimentat bărbatului iluziile paranoice. 

Avocații care au intentat procesul au descris un scenariu „mai înfricoșător decât Terminator”, relatează New York Post, preluat de La Stampa, citând o afirmație conform căreia chatbotul însuși și-a recunoscut o oarecare responsabilitate în acest caz.

Procesul, intentat de moștenitorii lui Suzanne Eberson Adams, îl acuză pe fondatorul OpenAI, Sam Altman, că a jucat un rol, deși indirect, în crima, urmată de sinucidere, în care au fost implicați femeia în vârstă de 83 de ani și fiul ei, Stein-Erik Soelberg, în vârstă de 56 de ani, în data de 3 august.

Ambii au fost găsiți morți în casa lor din Greenwich, Connecticut. „ChatGpt a construit halucinațiile lui Stein-Erik Soelberg, un iad realizat la comandă, unde o imprimantă zgomotoasă ar putea însemna că mama sa în vârstă de 83 de ani complota să-l omoare”, au susținut avocații.

Companiile de inteligență artificială au fost implicate în cazuri de sinucidere în ultimii ani, dar aceasta este prima dată când ChatGpt este dat în judecată pentru că a provocat moartea cuiva.

Femeia a fost bătută brutal și a fost strangulată, în timp ce bărbatul s-a înjunghiat mortal după crimă. Procesul susține că agresorul, un fost director executiv din domeniul tehnologiei care se lupta cu probleme psihiatrice de ani de zile, a început sî folosească ChatGpt, dar ceea ce a fost la început o explorare simplă și inofensivă a inteligenței artificiale a devenit rapid o obsesie care i-a distorsionat întreaga percepție asupra realității.

Soelberg a numit chatbot-ul „Bobby Zenith”, căruia i-a mărturisit suspiciunile sale despre oamenii din jurul său. Astfel livratorii de pachete și iubitele lui au devenit spioni și asasini în mintea sa, ca apoi să-şi îndrepte paranoia asupra mamei sale. Potrivit avocaților, Stein-Erik l-a întâlnit pe „Bobby” în cel mai nepotrivit moment posibil, imediat după lansarea versiunii 4o, „concepută să fie expresivă emoțional și subordonată”. În cadrul procesului se mai arată: „Pentru a-i depăși pe cei de la Google pe piață chiar și cu o singură zi, OpenAI a comprimat luni de teste de securitate într-o singură săptămână, împotriva obiecțiilor propriei echipe”.

Etichete: chatGPT inteligenta artificala OpenAI crimă sinucidere

