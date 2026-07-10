Pământul își creează un nou fund oceanic. Oamenii de știință au surprins fenomenul în premieră

De obicei, fundul mării adaugă doar câțiva centimetri de teren nou pe an, cu excepția cazului în care este declanșat de cutremure bruște. FOTO: Hepta

Extinderea fundului oceanic, care are loc pe măsură ce plăcile tectonice se îndepărtează una de alta, este un fenomen bine cunoscut, dar extrem de dificil de observat în timp real. Acum, oamenii de știință au reușit să documenteze pentru prima dată acest proces în desfășurare, scrie NYT.

La anumite limite, plăcile uriașe de rocă care alcătuiesc scoarța planetei se izbesc una de cealaltă, împingând crusta veche dedesubt. În alte momente, aceste plăci tectonice se îndepărtează, permițând magmei să se ridice și să creeze porțiuni complet noi de fund marin.

Dar procesul este subtil și dificil de surprins în acțiune. De obicei, fundul mării adaugă doar câțiva centimetri de teren nou pe an, cu excepția cazului în care este declanșat de cutremure bruște și imprevizibile și alte interacțiuni la scară largă ale plăcilor tectonice.

În 2024, însă, cercetătorii au putut observa pentru prima dată un eveniment de extindere a fundului mării la scară largă, în care o serie de cutremure au adăugat brusc peste un metru de fund marin nou în Oceanul Indian. Descoperirile lor, descrise într-un studiu publicat miercuri în revista Nature, oferă o privire asupra unuia dintre cele mai evazive procese ale Pământului.

„Am fost foarte norocoși că am avut toate aceste instrumente instalate atunci când s-a întâmplat”, a spus Jean-Yves Royer, geofizician marin și autor principal al studiului. „Dar suntem norocoși și pentru că aceste grămezi mari de lavă s-au revărsat la unul sau doi kilometri distanță de instrumentele noastre, așa că nu am pierdut nicio informație.”

Dr. Royer și colegii săi începuseră abia recent un experiment de trei ani de-a lungul dorsalei dintre două dintre plăcile tectonice ale Oceanului Indian. Observatorul pe care l-au folosit, numit OHA-GEODAMS, era alcătuit din 15 stații de monitorizare care puteau detecta undele sonore care călătoreau prin ocean de la cutremure și alte schimbări geofizice de pe fundul mării. Din fericire, acesta a fost desfășurat cu doar două luni înainte de roiul de cutremure din 2024.

Mișcarea plăcilor tectonice ale Pământului este zgomotoasă. Observatorul a detectat nu doar zumzetele de joasă frecvență ale rocilor, ci și detaliile precise ale mișcării: o parte a dorsalei s-a prăbușit cu aproximativ 4 metri, iar cele două laturi ale sale au fost separate cu mai mult de un metru.

„Este destul de dificil și poate rar să se facă aceste măsurători”, a spus Aaron Micallef, un geolog marin care nu a fost implicat în noul studiu. „Știm atât de puțin despre ce se întâmplă în aceste contexte, încât nici măcar nu suntem siguri ce măsurători trebuie să efectuăm, de aceea este foarte util să folosim toate instrumentele pe care le avem pentru a rezolva problema, așa cum au făcut acești cercetători.”

Folosind microfoane subacvatice, senzori de presiune și alte instrumente, cercetătorii au reușit să disece procesul de extindere a fundului oceanic mai detaliat decât au permis observațiile indirecte anterioare.

Procesul, au stabilit ei, începe cu pungi de magmă topită la presiune înaltă în adâncul Pământului. În cele din urmă, presiunea crește suficient pentru a propulsa magma între straturile de rocă din scoarță, iar pământul de deasupra fostei pungi se prăbușește spre interior. Cutremurele generate de mișcarea magmei desprind plăcile tectonice, permițând magmei să urce până la fundul mării și să formeze o nouă porțiune stâncoasă a fundului oceanului.

Ingo Grevemeyer, cercetător în geodinamică marină la Centrul GEOMAR Helmholtz pentru Cercetări Oceanice, care a fost unul dintre recenzorii noului studiu, a fost uimit de descoperirea echipei. „Locul în care autorii și-au plasat instrumentele s-ar fi putut răspândi ultima dată acum câteva decenii, iar acum au eșantionat un eveniment de răspândire la doar două luni după desfășurarea echipamentului lor”, a spus el. „Jean-Yves Royer și colegii săi au fost foarte, foarte, foarte norocoși - adică, au câștigat premiul cel mare.”

Instalarea observatorului subacvatic și colectarea de date de la acesta au implicat o mică expediție. Cercetătorii au fost nevoiți să călătorească 45 de zile cu vaporul pentru a depozita senzorii și alte echipamente și se întorc anual pentru a colecta datele.

„Nu poți pur și simplu să mergi cu mașina la fața locului și nu poți pur și simplu să iei un avion la fața locului”, a spus Daniel Fornari, geolog marin la Institutul Oceanografic Woods Hole, care nu a fost implicat în noul studiu. „A face ceva pe fundul oceanului necesită inginerie inteligentă și expertiză.”

Instrumentele sunt acum din nou pe fundul mării, unde echipamentele vor continua să colecteze date despre mișcarea Pământului până în 2027. Dr. Royer a spus că speră că lucrarea va inspira alți oameni de știință să efectueze măsurători similare acolo unde se știe că fundul mării se extinde mai repede decât media.

„Aceasta a fost o bună demonstrație a faptului că este posibil să se măsoare cu puțin noroc și, de asemenea, cu puțin talent”, a spus el.