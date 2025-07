Răsturnare de situație în cazul băiatului aruncat în închisoare în Dubai pentru că a avut o idilă de vacanță cu o fată de 17 ani

Un adolescent britanic a fost închis în Dubai pentru că a întreținut relații sexuale cu o fată de 17 ani FOTO: Getty Images

Un adolescent britanic închis în Dubai pentru că a întreținut relații sexuale cu o fată de 17 ani a fost eliberat și s-a întors în Marea Britanie.

Marcus Fakana, în vârstă de 19 ani, din Tottenham, nordul Londrei, a fost condamnat în decembrie la un an de închisoare după o relație consensuală cu fata, care este tot britanică, în timpul unei vacanțe în Emiratele Arabe Unite.

Vârsta consimțământului în EAU este de 18 ani.

El a primit o grațiere regală din partea conducătorului Dubaiului, șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a anunțat grupul de campanie Detained in Dubai, potrivit BBC.

Un purtător de cuvânt al Foreign and Commonwealth and Development Office (FCDO) a declarat: „A fost eliberat săptămâna trecută în urma unei grațieri Eid. Înțelegem că a dorit să revină în Marea Britanie fără atenție mediatică și să-și vadă familia. L-am sprijinit și am fost în contact cu ei”.

O grațiere Eid în țările musulmane poate fi acordată de monarh sau lider religios, ca gest de compasiune și pentru a oferi o a doua șansă.

Marcus Fakana era cu părinții săi în Emirate de la sfârșitul lunii august anul trecut, când a „avut o idilă de vacanță” cu o altă londoneză, care între timp a împlinit 18 ani, a precizat anterior grupul de campanie.

Mama fetei l-a denunțat pe Fakana autorităților din Emirate după ce a văzut mesajele dintre cei doi, când s-a întors în Marea Britanie.

Fakana i-a scris recent șeicului Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conducătorul Dubaiului, din închisoarea Al Awir, cerând să fie eliberat.

Directorul executiv al Detained in Dubai, Radha Stirling, a declarat că Marcus Fakana „se recuperează în prezent”.

Ea a adăugat: „Cazul său a atras o atenție publică semnificativă din cauza îngrijorărilor privind incriminarea turiștilor și sentințele disproporționate. Credem că acest caz evidențiază nevoia urgentă de procese legale accelerate pentru cetățenii străini și de garanții împotriva sentințelor privative de libertate inutile.

Părinții trebuie să fie conștienți că adolescenții pot fi acuzați în EAU pentru comportamente care nu ar fi considerate infracțiuni acasă, fie că e vorba de o relație, activitate pe rețelele sociale sau chiar consum de alcool”, a spus Stirling.

Guvernul Dubaiului a declarat anterior: „Conform legii EAU, fata este clasificată legal ca minoră și, în conformitate cu procedurile recunoscute internațional, mama ei – fiind tutorele legal – a depus plângerea.

Sistemul juridic al Dubaiului este angajat să protejeze drepturile tuturor indivizilor și să asigure proceduri judiciare imparțiale”.