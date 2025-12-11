Rețea care racola copii pe care îi învăţau să ucidă, descoperită de Europol. 200 de persoane au fost arestate

Ancheta Europol a durat 6 luni şi a cercetat un fenomen infracțional care continuă să ia amploare şi anume recrutarea minorilor pe internet pentru a comite acte de violență.sursa foto: Getty Images

Europol a destructurat o rețea care transforma minorii în criminali plătiți pentru infracțiuni, inclusiv crime, într-o operaţiune care a durat 6 luni. 200 de persoane au fost arestate, iar zeci de omucideri au fost dejucate.

Ancheta a durat 6 luni şi a cercetat un fenomen infracțional care continuă să ia amploare şi anume recrutarea tinerilor pentru a comite acte de violență. Acestea sunt cifrele publicate de Europol într- un raport privind activitatea pe șase luni a grupului operativ Grimm. Echipa, se arată în raport, „a făcut progrese semnificative în primele șase luni de operare, arestând 193 de persoane și destructurand rețelele criminale responsabile de creșterea fenomenului Violence as a Service (VaaS)”.

Grimm, unul dintre cele mai active grupuri operative ale Europol, „a jucat un rol cheie în neutralizarea grupurilor de crimă organizată care recrutează minori pentru a comite acte de violență în întreaga Europă”, explică raportul. Înfiinţat în aprilie 2025, grupul operativ s-a concentrat pe combaterea tendinței emergente de tip VaaS , în care infractorii externalizează actele de violență, bazându-se adesea pe tineri fără experiență. Acești indivizi sunt antrenați sau constrânși să comită o serie de infracțiuni violente, de la intimidare și tortură până la crimă, relatează Corriere della Sera.

Ceea ce a început ca un fenomen tot mai extins în Suedia s-a răspândit acum în toată Europa, rețelele criminale operând în mai multe țări. Ca răspuns, grupul operativ a reunit anchetatori specializați din Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit, împreună cu experți de la Europol și furnizori de servicii online.

Această operaţiune de amploare şi-a propus să stopeze procesul de recrutare , care are loc predominant pe platformele de socializare, și să oprească răspândirea serviciilor de crime la comandă. Bilanţul anchetei până acum este relevant: 63 de autori arestați, împiedicând astfel în mod direct infracțiunile violente; 40 de facilitatori arestați, împiedicându-i astfel să ofere servicii de violență plătite; 84 de recrutori arestați, dejucând astfel încercările de exploatare a tinerilor vulnerabili și 6 instigatori arestați, inclusiv 5 ținte de nivel înalt.

Cum era organizată reţeaua

Organizația criminală funcționa ca o adevărată afacere, cu roluri precise și o diviziune a muncii concepută pentru a face aproape imposibilă urmărirea infractorilor.

Instigatorul este persoana care ordonă și finanțează crima. El locuiește în străinătate, departe și în siguranță de locul crimei pe care a plănuit-o. Plătește generos, până la 20.000 de euro, pentru o crimă și nu-și murdărește niciodată mâinile.

Recrutorul este intermediarul crucial. El operează pe Telegram, Instagram, Discord și chat-uri din jocuri video. Este online 24/7, gata să contacteze potențialii atacatori. Folosește tehnici împrumutate din marketing: promisiuni de bani obţinuţi ușor și statut social. Transformă crima într-o „misiune de joc”, precum în Fortnite sau Counter-Strike.

Facilitatorul pregătește terenul: furnizează arme, organizează logistica, gestionează contactele și aranjează aranjamentele financiare. El se asigură că totul este pregătit atunci când făptașul ajunge la fața locului.

Făptașul este aproape întotdeauna un minor fără antecedente penale. Tocmai din acest motiv, este considerat „invizibil” pentru forțele de ordine. Este pionul detașabil al sistemului, cel care își asumă toate riscurile, în timp ce alții profită de pe poziții sigure.

După cum a explicat Europol: „Instigatorii plătesc, recrutorii furnizează forța de muncă, facilitatorii pregătesc terenul, iar autorii își asumă riscul.” Astfel este vorba despre un model infracțional externalizat, eficient şi care este dificil de demontat.

Recrutarea online în jocuri precum Fortnite sau Counter-Strike

Metodele de ademenire sunt sofisticate și concepute pentru a viza fragilitatea adolescenților. Recrutorii nu se prezintă drept infractori, ci drept figuri carismatice care oferă oportunități de profit, aventură și apartenență. Stefan Sinteus, șeful poliției din Malmö, a descris această dinamică: „ Băieți de doar 11 sau 12 ani sunt recrutați în timp ce joacă Fortnite sau Counter-Strike . Aceștia sunt de acord să ducă o geantă în schimbul a 10.000 de puncte în joc. ” Fetele, pe de altă parte, „se ocupă de logistică : rezervă camere de hotel, cheamă taxiuri.” Criminalitatea este glorificată, prezentată ca o cale către bogăție și putere . Tinerii sunt expuși progresiv la conținut violent pentru a „normaliza” violența. Apoi vin primele „misiuni”: simple, bine plătite. Un crescendo care duce de la intimidare la crimă.

Pe Telegram, înainte de a fi închis, un canal dedicat recrutării de asasini minori avea 11.000 de membri, dintre care mulți erau dispuși să călătorească în alte țări pentru a desfășura activități criminale. Operațiunea a fost impresionantă, vorbim despre o planificare detaliată, arme furnizate, rute de evacuare organizate şi plăți garantate.