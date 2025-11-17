Scandal în Italia cu angajatul unui cimitir care s-a fotografiat cu un cadavru exhumat ca să-și distreze prietenii

Angajaţii cimitirului erau ocupați cu exhumarea unui cadavru pentru a fi transferat ulterior. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

În timpul exhumării unui cadavru pentru a fi mutat ulterior, un muncitor şi-a făcut o fotografie cu acesta. Episodul halucinant a avut loc în localitatea Uggiano La Chiesa din regiunea Salento, Italia. Fotografia a devenit foarte repede virală şi a stârnit multe polemici, dar şi o anchetă penală.

Angajaţii cimitirului, au povestit martorii, erau ocupați cu exhumarea unui cadavru pentru a fi transferat ulterior, o procedură care, birocratic, devine necesară la cel puțin zece ani după o înmormântare. În acel moment un bărbat, în vârstă de 57 de ani, muncitor cu antecedente penale, dar fără tulburări psihiatrice confirmate, se plimba prin cimitir.

În fotografia devenită virală, acesta purta un tricou, mănuși de protecţie şi o mască trasă peste bărbie. Se pare că acesta i-a cerut cuiva să îi facă o fotografie cu decedatul. Bărbatul a ridicat trupul neînsufleţit cu o mână, ca și cum ar fi fost o persoană vie și l-a îmbrățișat cu mâna dreaptă, ca să stea la poză. Nu a fost deocamdată identificată persoana care a executat poza, în care bărbatul chiar a schițat un zâmbet, alături de cadavrul, care nu era complet descompus.

Fotografia a devenit imediat virală pe reţelele sociale, în ciuda faptului că o întreagă comunitate s-a mobilizat pentru a o elimina de pretutindeni și a evita astfel expunerea mediatică.

„Într-adevăr”, a comentat primarul Stefano Andrea De Paola, avocat penalist, pentru publicaţia La Repubblica, „am sperat ca acest incident, oricât de neplăcut a fost, să rămână în comunitatea noastră, care s-a distanțat imediat de un astfel de act. Eu însumi am raportat incidentul din respect pentru comunitatea mea”.

Plângerea și fotografia au ajuns rapid la secția de poliție. Carabinierii au obținut fotografia și l-au identificat pe lucrător, care a fost acuzat de profanarea unui cadavru, „afișat într-un mod nedemn”, precizează anchetatorii în rechizitoriu, „prin plasarea acestuia în poziție verticală lângă el, ofensând decența și respectul cuvenit rămășițelor pământești”.

Lucrătorul nu a fost niciodată interogat în timpul anchetei și nici măcar nu s-a apărat. Recent, el s-a opus trimiterii în judecată susţinând că poza cu defunctul a fost făcută complet naiv și, mai ales, fără intenția de a ofensa memoria și amintirea unei persoane decedate.

Sentinţa în acest caz controversat se va pronunţa în luna februarie anul viitor.