Scandal uriaş în China după apariția păpușii virale Nataşa. „Este absolut diabolică”

Jucăria în formă de bebeluș a stârnit reacții și critici pe scară largă / sursă foto: Capturp video TikTok

O păpușă antistres devenită virală în China, denumită „Nataşa”, a fost calificată drept „absolut diabolică” de către membrii comunității de culoare din Hong Kong. De dimensiunea unui bebeluș, păpușa are pielea închisă la culoare și are trăsături exagerate. Cei care au cumpărat-o s-au filmat în timp ce loveau, întindeau, fierbeau și călcau în picioare jucăria, iar criticii susțin că modul în care este promovat și folosit produsul este ofensator.

Păpușa de culoare a fost folosită în China pentru reducerea stresului. Cu toate aceste, jucăria în formă de bebeluș a stârnit reacții și critici pe scară largă, după ce mai mulți utilizatori de pe platformele sociale, precum Rednote, s-au filmat în timp ce comiteau acte de violență, scrie Hong Kong Free Press.

Astfel, în mediul online a apărut un nou trend: Trendul Nataşa.

Criticii susțin că astfel de tendințe nu apar de nicăieri.

„Niciun produs nu este creat și vândut fără un scop sau fără un mesaj. Faptul că o păpușă reprezentând un copil de culoare este comercializată pentru a fi agresată după bunul plac este exact genul de problemă care a dus la apariția unor mișcări precum Black Lives Matter”, a declarat pentru HKFP scriitoarea și editoarea Monique Franz.

Păpușa este interzisă în școlile chineze

De asemenea, dr. Elizabeth Dania, asistentă medicală specializată în psihiatrie și îngrijirea adulților, susține că astfel de trenduri au un impact major asupra copiilor de culoare.

„Când copiii de culoare văd în mod repetat imagini în care personaje care le seamănă sunt bătuți, mutilați și aruncați deoparte pentru divertisment, acest lucru se interiorizează”, a declarat dr. Elizabeth Dania, asistentă medicală specializată în psihiatrie și îngrijirea adulților.

„Nu trece pur și simplu pe lângă ei. Le modelează modul în care se percep pe sine și modul în care cred că îi vede lumea”, a mai spus aceasta.

OkayAfrica, o platformă digitală care aduce lumea muzicii, artei, culturii, stilului, sportului și politicii africane în fața unui public global, a atras atenția asupra modului în care jucăria antistres este reprezentată de un bebeluș de culoare, ceea ce îi face pe spectatori să se întrebe care sunt conotațiile rasiale ale acestei tendințe și de ce păpușa folosită adesea în videoclipurile „Natasha” este tocmai un bebeluș de culoare.

Londiwe Ngubeni, o actriță și cântăreață sud-africană, a declarat pentru HKFP că a văzut un copil cu o păpușă Natasha într-un supermarket din Mui Wo. „La început, am crezut că pur și simplu îi place jucăria. Apoi a început să se întindă, să strângă, să o împungă în ochi și să lovească păpușa. Când am întrebat-o de ce, mi-a spus că este «antistres». Cum este acceptată ameliorarea stresului rănind o păpușă de culoare?”

Ea a mai adăugat că era furioasă și dezamăgită.„ Ce mesaj le transmitem copiilor atunci când dezumanizarea unui copil de culoare devine o jucărie?”, a mai spus ea.

Videoclipul original „Natasha” este atribuit unui vlogger care a scăpat din greșeală păpușa pe jos, referindu-se la aceasta ca la propria sa fiică. Videoclipul a devenit viral și apariția unor alți utilizatori care îl imitau, potrivit agenției de presă chineze Xinhua.

Asociația Consumatorilor din China și Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței au intervenit pentru a interzice videoclipurile cu păpușa, iar aceasta este interzisă în școlile chineze.

Realizate din spumă cu memorie cu expansiune lentă sau din cauciuc termoplastic moale, păpușile rămân disponibile în mod liber pe site-uri de comerț electronic precum Taobao și au devenit virale pe platforme de socializare precum RedNote și Douyin.