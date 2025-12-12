Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului

2 minute de citit Publicat la 16:37 12 Dec 2025 Modificat la 17:04 12 Dec 2025

Corpul dezmembrat al Kristinei Joksimovic, mamă a doi copii, a fost descoperit în casa ei de lângă Basel, Elveția, în februarie 2024 FOTO: Instagram/ Kristina Joksimovic

Soțul unei foste finaliste Miss Elveția a fost pus sub acuzare pentru uciderea ei. Crima înfiorătoare a produs șoc în toată țara.

Corpul dezmembrat al Kristinei Joksimovic, mamă a doi copii, a fost descoperit în casa ei de lângă Basel, Elveția, în februarie 2024. Raportul autopsiei a arătat ulterior că un instrument electric, foarfeci de grădină, un blender și substanțe chimice fuseseră folosite asupra rămășițelor femeii de 38 de ani, potrivit The Independent.

Părinții Kristinei Joksimovic au început să se îngrijoreze cu privire la dispariția ei atunci când cineva de la grădinița copiilor a sunat și a anunțat că aceasta nu venise să-și ia cele două fiice. Tatăl ei ar fi găsit părți din trupul acesteia în timp ce căuta prin locuința familiei.

Soțul ei a mărturisit în martie 2024 că și-a ucis soția, potrivit Curții Federale, dar a susținut că a acționat în legitimă apărare după ce aceasta ar fi venit spre el cu un cuțit. O hotărâre a instanței din luna septembrie a concluzionat că ea fusese strangulată.

Anchetatorii susțin că suspectul a demonstrat „un nivel remarcabil de ridicat de energie criminală, lipsă de empatie și sânge rece”.

Procurorii au anunțat miercuri că au depus oficial acuzații de omor și profanare a cadavrului, în urma unei investigații ample privind moartea Kristinei Joksimovic.

Suspectul, în vârstă de 43 de ani, se află în arest, urmând ca data procesului să fie stabilită. El a fost identificat în presa elvețiană doar cu „Thomas”, conform legilor privind confidențialitatea, care permit folosirea prenumelor sau a pseudonimelor.

„Parchetul din Basel-Landschaft și-a încheiat ancheta penală privind presupusa omucidere din Binningen, din 13 februarie 2024”, se arată în declarația procurorilor.

„Au fost depuse acuzații de omor și profanare a cadavrului împotriva unui bărbat de 43 de ani, la Tribunalul Penal din Basel-Landschaft. Acuzatul se află în custodie și este considerat nevinovat până la dovedirea vinovăției.

„Pe baza rezultatelor anchetei penale, parchetul din Basel-Landschaft consideră că acuzatul și-a ucis soția în locuința lor comună din Binningen. Parchetul nu oferă alte detalii referitoare la circumstanțele crimei”.

Cei doi s-au căsătorit în 2017 și locuiau într-o casă luxoasă, într-o zonă înstărită a orașului Basel, potrivit 20 Minuten.

Kristina Joksimovic, originară din Binningen și cu origini sârbești, câștigase concursul Miss Nord-Vestul Elveției și ajunsese finalistă Miss Elveția, după care își făcuse o firmă de coaching.