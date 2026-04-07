Spania atinge un număr record de persoane angajate, cu 22 de milioane de contribuabili la asigurările sociale

1 minut de citit Publicat la 23:45 07 Apr 2026 Modificat la 23:49 07 Apr 2026

FOTO: Getty Images

Spania a depășit pragul de 22 de milioane de contribuabili la asigurările sociale pentru prima dată în istoria sa, arată noile date privind piața muncii publicate luni, scrie Euronews.

Cererea crescută din perioada Paștelui și avansul sectorului serviciilor au împins ocuparea forței de muncă la un nou maxim.

Numărul persoanelor înscrise în sistemul de asigurări sociale din Spania a atins un nivel record în martie, susținut de efectul Săptămânii Paștelui. În această perioadă au fost create peste 211.000 de locuri de muncă, iar șomajul a scăzut ușor.

Datele ajustate sezonier arată un total de 22.010.532 de contribuabili, după ce în martie au fost create 80.274 de locuri de muncă.

În termeni medii, numărul înscrierilor a ajuns la 21,88 milioane, după adăugarea a 211.510 persoane angajate. Este cea mai mare creștere înregistrată vreodată într-o lună martie.

Și în seria neajustată, numărul înscrierilor a atins un maxim istoric, cu peste 21,8 milioane de persoane înregistrate în sistemul de asigurări sociale.

Guvernul a subliniat că, din 2018, numărul persoanelor care contribuie printr-un loc de muncă a crescut cu aproape 3,4 milioane. De asemenea, a evidențiat nivelul record al ocupării în rândul femeilor, care se apropie de 10,4 milioane, precum și creșterea numărului de contracte permanente și a locurilor de muncă din sectoare precum informația, știința și tehnologia.

Premierul Pedro Sanchez a anticipat publicarea cifrelor oficiale printr-o postare scurtă pe rețelele sociale, în care a scris doar: „22”. Ulterior, el a distribuit și un videoclip pentru a marca acest prag istoric. „Suntem o echipă care scrie istorie.”, a spus Sánchez.

Piața muncii a adus și vești bune în privința șomajului. Numărul total al șomerilor a scăzut cu 0,9% în martie, până la 2,42 milioane, cel mai redus nivel pentru această lună din 2008 încoace. Comparativ cu anul trecut, numărul lor este mai mic cu peste 160.000.

Al doilea vicepremier și ministru al muncii, Yolanda Díaz, a declarat că șomajul în rândul femeilor și tinerilor a coborât la minime istorice și a atribuit aceste rezultate reformelor pieței muncii adoptate în ultimii ani.