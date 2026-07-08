Surpriza din testamentul lui Valentino. Creatorul de modă şi-a lăsat toată averea fundaţiei din Liechtenstein

Întrucât casa de modă care îi poartă numele, fusese deja vândută de mult timp, Valentino, la momentul morții sale, deținea în principal proprietăți imobiliare. Sursa foto: Getty Images

După înmormântarea celebrului creator de modă Valentino, care a murit la vârsta de 93 de ani, pe 19 ianuarie 2026, conform testamentului întreaga a avere a acestuia va fi încredinţată „Fundației Valentino Garavani - Giancarlo Giammetti” din Vaduz, Liechtenstein, numită ca unic moştenitor. Averea lui Valentino în valoare de sute de milioane include un iaht (de 46 de metri), vile, opere de artă (inclusiv Picasso și Andy Warhol), un castel în Franța, investiții financiare și numerar în conturi străine, cum ar fi cel de la Coutts & Company, o bancă privată unde şi regina Elisabeta era clientă.

Valentino a decedat la vârsta de 93 de ani, pe 19 ianuarie 2026, fără să aibă moștenitori legitimi, de aceea creatorul de modă putea dispune de 100% din bunurile sale, adică să decidă cui să le lase averea sa, fără restricții. Conform reconstituirii realizate de publicaţia Corriere della Sera, Valentino și-a predat testamentul notarului elvețian Rolf Schneider din Gstaad pe 29 martie 2023. Prin urmare, succesiunea se va desfăşura în conformitate cu legislația elvețiană.

„Singurul moștenitor”

Pe baza documentelor executive ale acelui testament, jurnaliştii italieni au aflat că „ Fundația Valentino Garavani - Giancarlo Giammetti” din Vaduz , situată într-o clădire de culoare crem la adresa Heiligkreuz 6, în birourile Marxer, una dintre cele mai importante firme de avocatură și trust din Principat, a fost numită ca „unic moștenitor”. Fundația non-profit cu același nume de la Roma era cunoscută, dar cea din Alpii Retici a rămas întotdeauna în umbră. Testamentul a fost depus în Italia pe 21 ianuarie, la două zile după deces și cu două zile înainte de înmormântare. A fost apoi executat în lunile următoare, începând cu 15 aprilie 2026, data la care Fundația Liechtenstein „a acceptat în mod expres moștenirea”.

Multe dintre piesele prețioase ale „colecției” Valentino sunt acum înregistrate pe numele fundației din Vaduz, inclusiv vila cu 30 de camere de pe Via Appia, iahtul „TM Blue One” de 46 de metri, activitățile operaționale ale fundației italiene cu același nume etc. Dar procesul este încă în desfășurare.

Dispoziţiile testamentare şi moştenirea

Documentele executive arată că testamentul „prevede un singur moștenitor și o serie de moșteniri”, fără a-i numi pe cei care au primit donațiile ereditare. Dacă Fundația unic moștenitor are probabil scopul principal de a menține unitatea averii și de a asigura o administrare continuă, se ia în calcul că Valentino a dorit, tot prin intermediul Fundației însăși, să distribuie și să aloce lichidități, bunuri mobile, utilizarea bunurilor imobiliare și a operelor de artă celor care i-au fost apropiați în viață sau celor care promovează și transmit cultura sa artistică.

Aceștia sunt, în principal, partenerul său de viaţă Vernon Bruce Hoeksema (68 de ani), fostul său partener, partener de afaceri și prieten de-o viață Giancarlo Giammetti (83), nepotul său Piero Villani (77), fiul surorii sale Wanda, decedată în 1997, ingineră, care timp de decenii a fost implicată în afacerile imperiului financiar, dar şi familia brazilianului Carlos Souza cu fiii săi în vârstă de patruzeci de ani, Sean și Anthony. În cele din urmă, printre beneficiari s-ar afla şi Fundația Valentino-Giammetti, cea filantropică de la Roma, dependentă acum de Fundația Liechtenstein cu același nume (financiară, precum și filantropică).

Castelul Wideville

Și cea mai importantă proprietate, Château de Wideville, construit în secolul al XVI-lea, lângă Paris şi achiziționat în ianuarie 1995 de familia Setton pentru 80,7 milioane de franci francezi (aproximativ 12 milioane de euro), conform registrelor, din luna iunie, face parte din „Succession Valentino Garavani”, reprezentată de Giancarlo Giammetti, Ronald Feijen și Marc Bonnant. Aceștia sunt executorii testamentari, așa cum au confirmat mai mulți consilieri ipotecari consultați de publicaţia italiană și au un rol cheie în implementarea eficientă a planului succesoral al lui Valentino. Aceasta include vânzarea unei serii de active, cu scopul, printre altele, de a satisface beneficiarii moștenirilor, iar Château Wideville se pare că se numără printre cele de pe piață. Procesul încredințat celor trei executori este în plină desfășurare și va dura mult timp.

Consiliul Fundației

Avocatul Ronald Feijen este administratorul și arhitectul imperiului financiar creat de Valentino. Bonnant este un renumit avocat elvețian care a lucrat alături de designer timp de decenii. Consiliul de administrație al fundației, pe lângă Giammetti și ceilalți doi executori testamentari, include profesioniști de renume precum Grégoire Bordier de la Bordier & Cie, președintele Asociației Băncilor Private Elvețiene, și Matteo Pedrazzini, un avocat stabilit la Geneva cu experiență în gestionarea organizațiilor non-profit.

Patrimoniul Internațional

Prin urmare, fundamentul succesiunii este testamentul datat 29 martie 2023, primit de notarul din Gstaad, una dintre cele mai exclusiviste stațiuni de schi din Alpi. În ultimii ani, Valentino și-a păstrat Chalet Gifferhorn din Gstaad ca reședință oficială, după ce și-a părăsit reședința engleză, dobândită în urma vânzării casei de modă în 1998 pentru 500 de miliarde de lire (aproximativ 260 de milioane de euro). Alte locații simbolice ale portofoliului său imobiliar includ proprietatea din Londra, lângă Holland Park, penthouse-ul din Roma și Villa Letizia de pe Via Appia din Roma, unde designerul a locuit mulți ani.