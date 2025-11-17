Trei hoți au spart cu mașina magazinul Louis Vuitton din Roma ca să fure din interior gențile

Cei 3 hoţi au folosit o maşină drept berbec pentru a sparge ușa din față a magazinului Louis Vuitton de la Roma. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

În noaptea de duminică spre luni, trei bărbaţi cu cagule au intrat cu maşina în uşa de la intrare a magazinului Louis Vuitton din centrul Romei şi au fugit cu mai multe genţi şi bunuri de valoare. Nu se cunoaşte încă prejudiciul în acest caz.

Cei 3 hoţi au folosit o maşină drept berbec pentru a sparge ușa din față a magazinului Louis Vuitton de pe Via dei Condotti, în plin centrul Romei. Apoi au furat mai multe articole de marfă de la renumitul brand francez. Valoarea mărfii nu a fost încă stabilită, deși se suspectează că este vorba de o captură substanțială, relatrază Corriere della Sera.

Poliția investighează cel mai recent atac al hoților care au lovit cu puțin înainte de ora 2:00 dimineața. După ce au spart intrarea cu ajutorul unui vehicul, aceștia ar fi folosit flacăra oxiacetilenică pentru a tăia obloanele de la intrarea în magazin. Au intrat şi, cu ajutorul lanternelor, au furat mai multe genți și articole de firmă.

Carabinierii examinează acum imaginile de la camerele de supraveghere. Ofițerii criminaliști au fost, de asemenea, la fața locului. Vor fi vizionate imaginile de la mai multe camere de supraveghere din zonă pentru a reconstitui incidentul şi pentru a identifica hoţii.