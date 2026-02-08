„Tulbură apele. Este peste tot pe internet”. Filmul Bollywood în urma căruia a explodat online teoria conspirației despre Taj Mahal

Taj Mahal, Agra city, India. sursa foto: Getty

Taj Mahal, cel mai cunoscut simbol al Indiei, este de ani de zile ținta unei teorii conspiraționiste. Aceasta este susținută de un grup fervent de pseudo-istorici, avocați și credincioși care afirmă că tot ce se știe despre monument ar fi o minciună. Teoria este, cel puțin, complicată, dezvăluie The New York Times.

Potrivit acesteia, clădirea nu ar fi o capodoperă a arhitecturii indo-islamice, ridicată în secolul al XVII-lea de împăratul mogul Shah Jahan, musulman, ca mausoleu pentru soția sa iubită, decedată la nașterea celui de-al 14-lea copil. În schimb, adepții susțin că originile sale sunt hinduse, iar această istorie ar fi fost ascunsă.

„Dovezile” invocate sunt în mare parte speculații, demontate în repetate rânduri. Totuși, dezbaterea nu s-a încheiat. Hari Shankhar Jain, un avocat proeminent al acestei cauze, a declarat într-un interviu că autoritățile „nu au vrut ca adevărul să iasă la lumină”.

Acum a intervenit și Bollywood. Un nou film, „The Taj Story”, transformă aceste revendicări revizioniste într-o dramă de tribunal, cu actorul popular Paresh Rawal în rol principal.

Materialele promoționale ale filmului promiteau să „dezvăluie istoria nespusă” a monumentului. Nu o fac. În schimb, filmul reia afirmații deja discreditate, cândva limitate la marginile internetului, și le aduce în prim-plan, alimentând tensiuni sectare.

Printre acestea se numără ideea că locul ar fi fost anterior un palat hindus – sau poate un templu dedicat zeului Shiva; că datarea cu carbon a unei bucăți de lemn dintr-o ușă ar indica o construcție anterioară secolului al XVII-lea; că 22 de „camere secrete” din subsol ar fi fost zidite sau sigilate de autorități pentru a ascunde adevărul.

Scenaristul și regizorul filmului, Tushar Amrish Goel, a declarat că a ales această temă după doi ani și jumătate de cercetare a teoriilor alternative despre trecutul monumentului, pe care le-a considerat „intrigante și captivante”.

Povestea urmărește un ghid turistic veteran de la Taj Mahal care începe să pună sub semnul întrebării versiunea oficială a istoriei și merge în instanță pentru a-și dovedi suspiciunile.

„Noi doar ne-am prezentat argumentul în sala de judecată”, a spus Goel, în vârstă de 35 de ani, într-un interviu la Mumbai.

Filmul, lansat la sfârșitul lunii octombrie, arată cât de ușor cultura populară poate aduce teoriile conspirației în mainstream, reflectând o neîncredere mai largă în narațiunile istorice.

Există paralele cu „JFK” al lui Oliver Stone, drama politică din 1991 care a reînviat teoriile conspirației despre asasinarea președintelui John F. Kennedy și a anticipat politica marcată de neîncredere și suspiciune din SUA.

Deși Goel neagă o motivație politică explicită, filmul reflectă o formă de naționalism hindus promovată de premierul Narendra Modi, aflat la putere din 2014. Este unul dintre mai multe filme Bollywood care au adoptat această direcție. Tendința a amplificat tensiunile dintre hinduși și musulmani într-o țară caracterizată prin diversitate religioasă, etnică și culturală.

Pentru adepții naționalismului lui Modi, monumentele dinastiei mogule, care a condus India între secolele XVI și XIX, sunt simboluri ale opresiunii străine. Criticii susțin însă că negarea acestora înseamnă ignorarea caracterului pluralist și multietnic al istoriei Indiei.

Istoricul Ruchika Sharma a declarat că, într-o țară cu aproximativ 200 de milioane de musulmani – circa 14% din populație – filmul reprezintă „otravă comunitară”, menită să divizeze națiunea.

Reacțiile la „The Taj Story” au fost mixte. Unii critici au acuzat filmul că ridică întrebări conspiraționiste, alții că nu merge suficient de departe nici în a le susține, nici în a le respinge.

„‘The Taj Story’ avansează fără a oferi răspunsuri reale la întrebările pe care le ridică”, a scris criticul Alaka Sahani în The Indian Express. „În schimb, doar tulbură apele, amestecând faptele cu ficțiunea pentru a servi o agendă îndepărtată de cercetarea istorică”.

Filmul, care urmează să apară pe platforme de streaming, a încasat peste 3 milioane de dolari – mai mult decât costurile de producție, dar departe de un succes răsunător.

Cu toate acestea, impactul său asupra dezbaterii privind semnificația Taj Mahal în identitatea națională este vizibil pe Reddit, Facebook, X și Telegram, potrivit lui Archis Chowdhury, jurnalist la organizația independentă de fact-checking Boom.

„Cu siguranță a adus subiectul în mainstream”, a spus el. „Este peste tot pe internet”.

Rădăcinile teoriilor conspirației despre Taj Mahal datează de decenii.

În 1965, P.N. Oak, avocat devenit istoric revizionist, a publicat o carte în care susținea că Taj Mahal ar fi fost inițial un palat construit în secolul al IV-lea, transformat ulterior în mausoleu.

„Schimbarea aceasta a devenit un văl care a indus în eroare pe toată lumea, de la oameni obișnuiți la cercetători și istorici, făcându-i să creadă că Taj-ul a fost construit ca mormânt”, scria el.

Ulterior, Oak a susținut că monumentul ar fi fost, de fapt, un templu. A publicat și alte lucrări în care afirma că creștinismul și islamul ar fi ramuri ale hinduismului și că monumente precum Basilica Sfântul Petru din Vatican sau Kaaba din Mecca ar fi fost inițial temple hinduse.

Istoricii au respins aceste afirmații, arătând că nu există dovezi documentare și că ele distorsionează faptele despre un monument a cărui construcție este bine documentată.

„Argumentele lui Oak par convingătoare – cu excepția specialiștilor”, scria în 2009 istoricul de artă Catherine B. Asher. „Problema este că majoritatea oamenilor nu au aceste cunoștințe, iar teoria conspirației, ambalată în retorică inflamatorie, devine convingătoare pentru cei care vor să creadă”.

Instanțele indiene au respins în repetate rânduri procesele privind statutul religios al Taj Mahal. În 2022, Curtea Supremă a respins o cerere pentru investigarea originilor monumentului, iar ulterior a respins și apeluri privind reconsiderarea statutului său.

Revizionismul istoric din India a avut consecințe violente. În 1992, o mulțime afiliată partidului lui Modi a demolat o moschee din Ayodhya, crezând că fusese construită pe locul nașterii zeului Ram. Violențele care au urmat au provocat peste 2.000 de morți.

Taj Mahal, aflat în Agra, la circa 190 km sud-est de New Delhi, este protejat ca sit UNESCO, ceea ce ar face improbabil un destin similar.

Autoritatea Arheologică a Indiei a încercat să combată teoriile conspirației. În 2022, a publicat fotografii ale „camerelor secrete” pentru a demonta speculațiile – dar gestul a alimentat și mai mult suspiciunile. Ulterior, imaginile au fost retrase de pe site.

Shamsuddin Khan, ghid veteran la Taj Mahal, a spus că a văzut filmul și nu l-a impresionat. „A fost o prostie”, a spus el.

Turiștii îl întreabă despre film și despre teorii: despre ce a existat înaintea mausoleului, despre camerele secrete sau despre simbolurile hinduse din arhitectură.

Arhitecții au integrat tradiții artistice islamice, dar și motive locale hinduse, precum floarea de lotus sau tridentul.

„Au vrut să îi reprezinte pe toți”, a spus Khan, care este musulman. „Nu ca astăzi”.