VIDEO Turiștii fug speriați după ce un turn chinezesc vechi de 600 de ani începe să se prăbușească. Fusese restaurat recent

Vizitatorii unui obiectiv turistic secular din estul Chinei au luat-o la fugă speriați după ce sute de țigle de pe acoperiș s-au desprins și au căzut de la peste două etaje înălțime.

Turnul Tobei din Fengyang – construit în 1375 și folosit pentru a anunța începutul ceremoniilor și ora exactă – este unul dintre cele mai mari astfel de turnuri din China, potrivit presei de stat citată de CNN.

Turnul este o atracție turistică majoră în provincia Anhui, situată la 260 de kilometri de Beijing, capitala Chinei.

Însă luni, liniștea din jurul sitului a fost spulberată când sute de țigle au început să alunece de pe acoperiș și să se prăbușească la sol, ridicând un nor uriaș de praf.

„Căderea țiglelor a durat un minut sau două”, a declarat un martor pentru Yangcheng Evening News, un ziar controlat de stat.

Un alt martor a povestit că a auzit clar sunetul țiglelor căzând una după alta dintr-un magazin aflat la intrarea în Turnul Tobei.

„Nu era nimeni în piață și nimeni nu a fost rănit”, a declarat acesta pentru publicația The Beijing News.

