Un băiat de 12 ani și-a salvat mama după ce aceasta și-a pierdut cunoștința la volan, cu piciorul pe pedala de accelerație

Zac Howells, alături de mama sa, Nicola Crump, şi șeful poliției din West Mercia, Richard Cooper. Sursa foto: Facebook/West Mercia Police

Un băiat din Marea Britanie a devenit erou la 12 ani, după ce i-a a salvat viaţa mamei sale, căreia i s-a făcut rău la volan şi şi-a pierdut cunoştinţa în timp ce avea piciorul pe pedala de acceleraţie, a relatat People. Pentru curajul său remarcabil, copilul a primit distincţia șefului poliției. "Trebuie să fi fost o experiență extrem de înfricoșătoare pentru un băiat atât de tânăr", a declarat șeful poliției din West Mercia, Richard Cooper.

Zac Howells, un băiat de 12 ani din Anglia, a devenit cunoscut pentru curajul său, după ce i-a salvat viața mamei sale într-o "situație extrem de înspăimântătoare" petrecută pe șosea.

Potrivit sursei citate, el şi-a păstrat calmul şi a intervenit prompt în momentul în care mama lui, Nicola Crump, și-a pierdut cunoștința în timp ce conducea, având piciorul încă apăsat pe pedala de accelerație a mașinii. Copilul a preluat controlul volanului și a reușit să conducă autoturismul pe iarba de pe marginea drumului, unde l-a oprit, s-a transmis într-un comunicat al Poliției din West Mercia (WMP), din Hindlip, Worcestershire.

După ce s-a asigurat că maşina este staţionată în siguranţă, Zac Howells a sunat imediat la serviciile de urgență şi a cerut să fie trimisă o ambulanţă pentru mama lui. În urma nefericitului incident, nici Nicola Crump, nici fiul ei nu au fost răniţi.

"Gândind rapid, Zac a încercat să își trezească mama înainte de a prelua controlul volanului și a condus mașina pe iarbă pentru a o încetini. După ce vehiculul s-a oprit, a oprit motorul și a sunat la serviciul unic de urgenţă. Zac a rămas calm și i-a spus operatorului locația exactă a mașinii lor unde au fost detașați ofițerii", au precizat agenţii într-o postare pe Facebook.

Întâmplarea a avut loc luna trecută, pe 14 decembrie, iar săptămâna trecută, pe 14 ianuarie, Zac Howells a primit Distincția Șefului Poliției din West Mercia, Richard Cooper, pentru acțiunile sale eroice.

Distincția "Chief Constable Commendation" este acordată persoanelor "care demonstrează o bravură excepțională, un curaj deosebit și acțiuni care depășesc ceea ce este în mod normal așteptat", a explicat poliția din West Mercia (WMP).

"Sunt încântat să îi ofer (...) lui Zac această distincție, după ceea ce trebuie să fi fost o experiență extrem de înfricoșătoare pentru un băiat atât de tânăr. Faptul că un copil de 12 ani a reacționat într-un mod atât de calm și matur este remarcabil și aș dori să îmi exprim recunoștința pentru acțiunile sale din acea zi", a declarat Richard Cooper, în timpul vizitei lui Zac și a mamei sale, Nicola, la sediul WMP, au mai scris jurnaliştii publicaţiei People.

Ulterior, şeful poliției a mai adăugat: "Demonstrația sa de curaj a eliminat, cu siguranță, orice pericol atât pentru ei doi, cât și pentru alți participanți la trafic aflați pe drum în acea zi".