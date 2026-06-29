Un bărbat a dat în judecată o platformă de pariuri sportive pe care o acuză că i-a alimentat dependența. A pierdut 2.000.000 de dolari

Un bărbat a dat în judecată o platformă de pariuri sportive pe care o acuză că i-a alimentat dependența FOTO: Getty Images

Un bărbat din statul american Illinois a intentat un proces împotriva unei platforme de pariuri sportive, acuzând compania că i-a alimentat dependența de jocurile de noroc, ceea ce ar fi dus la pierderea locului de muncă și la pierderi financiare de peste 2 milioane de dolari.

Potrivit documentelor depuse în instanță, Dane Miller, în vârstă de 32 de ani, susține că DraftKings utilizează instrumente analitice complexe, algoritmi și baze de date sofisticate pentru a crește gradul de implicare al utilizatorilor și, implicit, riscul dezvoltării dependenței de jocurile de noroc, relatează Forbes.

Reclamantul afirmă că și-a deschis un cont pe platformă în octombrie 2020, iar activitatea sa de pariere a escaladat rapid pe fondul notificărilor constante primite din partea companiei privind evenimente sportive live disponibile pentru pariuri.

Pe măsură ce volumul pariurilor a crescut, Miller a fost inclus în programul VIP al DraftKings, beneficiind de diverse avantaje destinate fidelizării clienților, inclusiv acces la o lojă pe stadionul Soldier Field, arena echipei Chicago Bears.

Conform acțiunii în justiție, pentru a-și susține activitatea de pariere online, Miller a apelat la împrumuturi personale, carduri de credit și împrumuturi din fondul său de pensie, folosind inclusiv economiile destinate nunții sale. În septembrie 2024, angajatorul său i-ar fi desfăcut contractul de muncă după ce a constatat că pariurile sportive deveniseră o problemă serioasă.

Miller susține, de asemenea, că a suferit prejudicii fizice și psihice semnificative. În octombrie 2024, acesta a fost internat la Northwest Community Hospital, unde medicii l-au diagnosticat cu o formă severă de tulburare de joc patologic și cu ideație suicidară.

Până în prezent, DraftKings nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile formulate, potrivit Forbes.

Alte procese împotriva operatorilor de pariuri

Cazul se înscrie într-un val mai amplu de litigii îndreptate împotriva marilor operatori de pariuri sportive din Statele Unite. Un proces colectiv intentat în Massachusetts împotriva DraftKings și FanDuel susține că cele două companii monitorizează comportamentul utilizatorilor și folosesc datele colectate pentru a-i încuraja să continue să parieze exact în momentele în care sunt cei mai vulnerabili, relatează ESPN.

Anterior, o altă acțiune în instanță a acuzat DraftKings, FanDuel, NFL și compania de date Genius Sports că promovează un produs cunoscut pentru potențialul său ridicat de a genera dependență.

În martie, un tribunal federal din Pennsylvania a respins însă un proces colectiv similar împotriva DraftKings. Judecătorul Joseph Leeson a decis că legislația statului nu obligă operatorii de cazinouri și pariuri sportive să monitorizeze sau să controleze obiceiurile de joc ale clienților.

Acțiunile judiciare împotriva operatorilor de pariuri apar într-un context mai larg, marcat de procese intentate companiilor de tehnologie pentru utilizarea unor mecanisme de design considerate dependente.

În martie, Meta și Google, compania-mamă a YouTube, au fost găsite răspunzătoare într-un caz în care o femeie a susținut că funcțiile adictive ale platformelor i-au afectat grav sănătatea mintală. Procesul face parte dintr-o serie de mii de acțiuni similare îndreptate împotriva unor companii precum Meta, TikTok, YouTube și Snap, pe fondul preocupărilor tot mai mari privind impactul rețelelor sociale asupra sănătății psihice a utilizatorilor.