Un bărbat care era urmărit de poliție s-a ascuns în scena Nașterii Domnului și s-a prefăcut că este statuie

Un bărbat căutat de poliţie s-a ascuns în scena Naşterii Domnului organizată de autorităţi în centrul unui oraş din Italia. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat din Ghana, în vârstă de 38 de ani, căutat pentru a ispăşi o condamnare de 9 luni și 15 zile pentru agresiunea unui agent de poliţie și pentru vătămare, a fost arestat, după ce a fost găsit în scena Naşterii Domnului organizată în mărime naturală de primărie în centrul localităţii Galatone, în provincia Lecce, în Italia.

Bărbatul stătea nemişcat printre păpuşile de lut care se aflau în scena Naşterii Domnului organizată în centrul oraşului şi a fost observat de către primar care se plimba pentru a admira decoraţiunile de Crăciun, relatează La Repubblica.

Prima persoană care a observat „figura nepotrivită” din scena Nașterii Domnului amenajată în Piazza Crocifisso din localitatea Galatone a fost primarul orașului. Lângă Iosif, Maria și Pruncul Iisus, în grajd, se afla și o statuie foarte asemănătoare cu cea reală, în mărime naturală, ca și celelalte. La prima vedere, ar fi putut părea un personaj nou adăugat la scena Nașterii Domnului. Chiar și primarul a crezut iniţial că face parte din scenă, apoi a văzut că păpuşa de lut vorbea cu celelalte personaje din iesle. Când s-a apropiat, primarul din Galatone a descoperit că era un bărbat aflat într-o stare fizică precară.

Primarul a chemat imediat poliţia, iar carabinierii sosiţi la faţa locului l-au identificat pe bărbat şi au descoperit că era căutat pentru a ispăşi o pedeapsă de 9 luni şi 15 zile.

„Ceea ce s-a întâmplat sâmbătă dimineață merită o reflecție profundă”, a scris primarul orașului Galatone pe Facebook . „În timp ce stăteam în fața scenei Nașterii Domnului, am observat o prezență pe care inițial am confundat-o cu o parte din scenă . Un detaliu care părea inofensiv, dar care s-a dovedit a fi crucial. Datorită intervenției prompte a Poliției Locale, a Poliției de Stat și a Carabinierilor, a fost posibilă localizarea și identificarea unei persoane care era fugară și căutată.”