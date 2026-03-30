Un bărbat și fiul lui nu mai au voie să doneze spermă, după ce ar fi conceput peste 600 de copii. Descoperirea șocantă a unei femei

Un bărbat și fiul lui nu mai au voie să-și doneze sperma, după ce s-a estimat că împreună au conceput peste 600 de copii. Potrivit unor documente legale depuse la Curtea Superioară din Quebec pe 18 martie și obținute de People, o femeie a susținut că Philippe Normand și Dominik Seelos au furnizat spermă pentru a o ajuta să conceapă în afara clinicilor de fertilitate reglementate.

Reclamanta, al cărei nume nu a fost făcut public, mamă a patru copii, a susținut în documente că, atunci când a acceptat donațiile de spermă de la Normand și Seelos, cei doi, tată și fiu, au făcut declarații false despre numărul de copii deja concepuți prin donațiile lor. Ea a mai afirmat că ambii au promis să își limiteze donațiile la un anumit număr de familii sau copii.

Potrivit documentelor, Normand ar fi fost de acord să își limiteze donațiile la maximum 10 familii, cu o excepție pentru a finaliza familiile deja începute. Între timp, Seelos ar fi fost limitat la maximum 25 de copii, cu excepții similare.

„Aceste promisiuni au influențat decizia reclamantei de a utiliza materialul lor reproductiv”, se arată în documentele legale.

Conform documentelor depuse de mama celor patru copii, primii trei copii ai femeii au fost concepuți între 2009 și 2012 folosind sperma lui Normand.

Al patrulea copil a fost conceput ani mai târziu, în 2017, folosind sperma lui Seelos, potrivit documentelor.

Cu ani în urmă, femeia a susținut că a descoperit că Normand este tatăl biologic al lui Seelos, conform documentelor. Ea a afirmat că această informație i-a fost ascunsă, ceea ce i-a ridicat îngrijorări cu privire la corectitudinea informațiilor furnizate de cei doi bărbați.

Femeia a investigat mai departe situația și, potrivit documentelor legale, a descoperit că donațiile lui Normand ar fi dus la cel puțin 162 de copii sau sarcini în aproximativ 90 de familii, în timp ce donațiile lui Seelos ar fi dus la aproximativ 451 de copii sau sarcini.

Femeia a depus o cerere pentru o ordonanță judecătorească prin care să li se interzică definitiv celor doi bărbați să mai furnizeze spermă către terți. Totuși, atât Normand, cât și Seelos au „contestat” cererea, potrivit documentelor.

Deși cei doi, tată și fiu, nu au recunoscut acuzațiile aduse de femeie, aceștia au negat că ar fi făcut vreun angajament față de ea privind numărul de copii concepuți prin donațiile lor de spermă, conform documentelor.

Ordonanța judecătorească a fost în cele din urmă emisă și le interzice acum celor doi bărbați să furnizeze spermă către terți și să contacteze sau să își promoveze donațiile către potențiali beneficiari. De asemenea, copii ale hotărârii trebuie transmise clinicilor unde Normand și Seelos au făcut donații de spermă, potrivit documentelor legale.