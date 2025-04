”Un ignorant total needucat”. Val de critici după ce Steve Witkoff a comparat Palatul Élysée cu ”clubul lui Trump de la Mar-a-Lago”

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio şi trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, au fost joi la Paris. Primit de preşedintele Emmanuel Macron pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, Steve Witkoff a făcut o comparaţie cel puţin surprinzătoare, considerând că Palatul Élysée „seamănă cu clubul lui Donald Trump de la Mar-a-Lago”, relatează Le Figaro.

Comparaţia a stârnit reacţii pe reţeaua socială X, utilizatorii subliniind pe bună dreptate că Palatul Élysée a fost construit între 1718 şi 1720, în timp ce reşedinţa privată a lui Donald Trump a fost construită în anii 1920.

„Doar un ignorant total needucat ar putea compara Palatul Élysée, o bijuterie arhitecturală şi artistică a Franţei secolului al XVIII-lea, cu casa lui Trump de la Mar-a-Lago, care are un stil total insipid şi kitsch, fără niciun fel de clasă”, a scris un utilizator al platformei.

The state of play: Steve Witkoff compares l'Élysée Palace in Paris to Donald Trump’s Mar-a-Lago residence in Florida.



“It’s fabulous what it looks like. He (Trump) actually works on it himself. He’s like an architect.”

